派克市場 MarketFront 將在6月29日隆重開幕

By Tracy Wang

作為派克市場歷史區域近40年來第一次新增的建設，MarketFront將在6月29日舉行盛大開幕，並繼續為遊客與商家提供更多的場地。開幕典禮將在下午兩點舉行，表演組合包括The Pazific， The Dip和西雅圖靈魂女樂手Grace Love將帶來精彩的音樂演出。現場還將展開護照集點活動，幫助遊客與附件居民熟悉MarketFront的新環境。

原先佔據在MarketFront地點的是派克市場市政大廈。由於1974年的一場大火，大廈被拆除。儘管許多建設公司都在1974年后提出了多樣的建設計劃，它們全部都因經濟，高度與Burlington Santa Fe電車軌道等原因而不得發展。經過這數十年的停滯，派克市場維護與發展機關（PDA）將這塊區域交給The Miller Hull Partnership設計，並希望以此建設繼續推動中央海濱的未來建設。

MarketFront的建設開始於2015年6月的破土，預計于2017年的5月完工。The Miller Hull Partnership表示MarketFront的設計靈感來源於民眾在派克市場內穿梭時探索各種隱秘通道的新奇與神秘感。根據派克市場內現有的20世紀的工業構造與簡單材料，他們將多加利用西北工業的韌性，并通過開闊的露天場所來表現通透感。

作為派克市場區域內最新的建設，MarketFront將帶來一個30,000英呎的廣場，能夠容納47個手工與農產品攤販的場館，生產者會堂（Producers Hall） ，40套老年低薪住房，300個不露天停車位與三件藝術品。四個商家，包括Old Stove Brewing Co.，Little Fish，Honest Biscuits與Indi chocolate將進駐生產者會堂，並將展示部分商品與食品的製作過程。為響應西雅圖市區近年來對於老年低薪住房的需求，MarketFront將提供40套小型住房給低薪的老年市民。也為增進對於派克市場社區居民的服務，派克市場社區中心將推廣一系列活動，包括健身，教育，藝術與社交。

除了新增的攤販場館，老年住房與餐廳商家，MarketFront還將引進由本地藝術家設計的藝術品來表現派克市場的歷史與文化。由John Fleming所設計的「西邊織錦」（Western Tapestry）是一件由671個不同長度，4英吋寬的鋁條組成的片式藝術品。這些五顏六色的鋁條掛在一起將展現民眾可在市場內觀看到的蔬果與花束的鮮艷色彩。第二件藝術品是由Clare Dohna所設計的「西北縮影」（Northwest Microcosm）。「西北縮影」是由三幅瓦片鑲嵌而成的壁畫，而這些壁畫體現了太平洋西北角盛產的魚，花與蔬果。而原先處在西大道上的Billie the Piggy Bank將被移至MarketFront的廣場上，并繼續收取遊客的零錢。

6月29日（週四）開幕式日程表：

2 p.m. 開幕儀式

3 p.m. The Pazific-表現拉丁與非洲節奏的世界音樂

4:45 p.m. The Dip-混合藍調與復古節奏的七種樂器合奏

6:30 p.m. Grace Love-西雅圖靈魂樂女歌手