面對持續上升樓價 著名經紀Janice Cai：趁早進入市場

文+圖 | Zita Lam

人稱「蔡姐」的蔡薇晶 Janice Cai，曾在中國天津大學管理學院任教，赴北美攻讀博士學位至今已20年。畢業後，她曾在美國會計師事務所及Group Health 等大公司就職，自加盟房地產行業後，多次蟬聯公司銷售冠軍。在2016年更創下年成交額五千萬美金的記錄，成為全州Top 1% 經紀人行列。

從會計師的專業進入房地產這行業，蔡姐指這都是一個機緣巧合。回想起當初幫助來自國內的朋友在賣買房子的過程中進行翻譯，最後還考取地產經紀的牌照，她笑言自己是在「被動的條件下」學習這個職業。由一開始對房地產的興趣不大，直至她的使命感及成就感隨著經驗增加，蔡姐坦言：「很多人說起房地產只會聯想到金錢上利益，但對我來說最重要的是你能幫助很多人，並為他們帶來很多信息。」

對比其他經紀，蔡姐的專業背景有利於為客戶締造一個全方位的機制，她解釋道：「我的背景可能更有力一點。最起碼我們有最基本的專業知識能給予客人更多如保險、稅務、投資回報，物業管理和租戶協調等資訊，盡可能提供投資者一條龍服務，讓他們無後顧之憂。」

「還有很多客人來美國之前，他們想先開個帳戶或是來了之後他們會申請貸款，很多介乎與我們職責相關與否的事，我們都得盡最大能力提供客人可靠及專業的信息。」她續。

有云「如欲採蜜，勿蹴蜂房」，蔡姐明白若要更有效率地滿足不同客戶的需求，必得與其他專業範疇的經紀合作。單是說在美國房戶買賣及出租是兩套不同的法律，她指：「專業的人是應該做專業的事，所以我只是做房戶買賣或是商業地產的交易，因為出租在美國是一件蠻麻煩的事，那我就把更有知識的人仕去處理，但在這過程中我會從中作協調。」談到跟各個部門的合作模式，她表示除了介紹給客戶的經紀都經過精心挑選，還包含三個準則：「第一是專業，其次能從客戶的角度著想，特別對是國外的客人，他們期望經紀能夠準時的回覆並給他們需求的東西，最後是他們能反饋客戶。」

擔任房地產經紀僅三年，已晉身整個行業全州排名最好的百分之一，蔡姐的專業及待客之道是支撐其優秀業績的基礎。上年度她成功創下年成交額五千萬美金的記錄，平均每位經紀每年持三至四宗交易，而她負責的客戶裡正等待交接的交易約十二至十三宗，可見其業績穩定程度。

「我一直相信的是客戶服務是非常重要，房地產是一個服務，但如界你沒有專業知識，你只是個服務。」蔡姐指，「如果你對房地產整個條款從內到外你都知道的話，你知道哪些東西是客戶能夠接受而又不損害他們的利益，這個時候需要考慮除了價錢而外的因素。」

對於現時供需矛盾的市場，蔡姐建議愈早買樓愈理想。「我覺得未來兩三年的市場還會上升，但是會不會一直保持兩年前到現在這種百分之雙位數的增長 ？我不認為。」蔡解釋，「如果你早晚都要買，那就盡早進入市場。第一隨著時間的增加，很多地區每個月都增長1.5% 至2%。錯過一個月你就損失市場增長的價格。另外如果你需要貨款來買房子的話，利率還會增加，所以在這種情況下你的成本會增加。」

「我覺得現在對年輕人來說真的是挑戰性很強。」她想起曾經幫助年輕夫婦尋找一間接受約40萬首期又接近上班地方的房子，亦坦言那是一件很困難的事。鑑於蔡姐有與他們獨自來美國生活並不希望依靠父母的相似經歷，她利用自己空餘的時間為實現他們的買房的夢想，她笑言：「如果從錢的角度來說，可能就不接這單交易了。」

曾經出席多個理財講座作演講嘉賓的蔡姐亦就此給年輕讀者一些建議，她指現時的生活模式多姿多彩，利用信用卡的同時，資金不知不覺地就流失了。她建議如希望儲蓄首期應先由計劃預算開始，從而得知自己與目標全額的距離。

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