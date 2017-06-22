港地產界：未來逾半土地「染紅」

香港自1997年回歸後至今20年，除樓市一再創高峰外，買地的發展商都逐漸洗牌，由以往香港五大龍頭地產商壟斷大型發展項目，至現時中資發展商出高價搶地。業界更預言，未來最少一半以上土地會由中資發展商投得，香港土地將進一步染紅。

蘋果日報報導，香港在回歸前夕，小西灣填海區住宅地皮（現時藍灣半島）以當年天價118.2億港元（約15.1億美元）由信置財團投得，將樓市推向巔峰。今年2月，龍光地產與合景泰富以約168.56億港元（約21.6億美元）奪得鴨脷洲利南道住宅地，成為香港開埠以來最貴住宅官地，香港地產市場出現改朝換代之勢。

在1997年入行的測量師張翹楚形容，回歸初近10年，地產市場屬寡頭壟斷，香港大地產商主導，其他發展商甚難打進市場。近年港府引入招標賣地，及內地調控驅使內地發展商加入競爭，令情況開始扭轉。

根據統計，在2013年之前，內地或中資發展商，只占香港賣地市場成交比例3%以內；不過，在2013年後，中資確定打入香港市場，多個財團輪流出擊下，已急增至超過兩成。而在過去的2016/2017財政年度，中資奪地比例已經增加至接近四成。全年共售25幅住宅地，賣地金額共1020億元，中資佔58%的589億元，全年地價最貴的3幅住宅地皮，都由中資豪奪。當中海航集團及系內公司，接連以超高價連奪啟德4幅住宅地皮，令市場震驚。

據報導，回歸初期，香港仍以中港地產為業務重心，收入占比高逾九成。20年過去，多數香港富豪仍高度依賴中港地產生意，只有長和系成功「走出去」拓展海外多元化收入，香港收入比重大減，但也惹來撤資爭議。