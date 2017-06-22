台11分鐘1人癌逝 卵巢癌首入榜

衛福部昨天公佈台灣最新十大死因，癌症連續35年居十大死因之首，去年共4萬7760人死於癌症，平均每11分2秒就有一人死於癌症，「癌症時鐘」較前年快11秒，再創歷史新高。其中「肺癌」連續七年攻佔死亡率排行之首，有婦女致命「無聲殺手」之稱的「卵巢癌」則首次入榜。

衛福部統計顯示，連續35年高居十大死因之首的癌症，占總死亡人數27%，平均每天奪走130條寶貴性命。十大癌症死亡率排名依序為肺癌、肝癌、大腸癌、女性乳癌、口腔癌、攝護腺癌、胃癌、胰臟癌、食道癌、卵巢癌。

性別分析發現，十大死因的男性死亡率皆高於女性，其中又以「事故傷害」、「慢性下呼吸道疾病」男性死亡率為女性2.7倍，「慢性肝病及肝硬化」為2.6倍，差異最明顯。國健署推估，此與男性生活壓力大以及菸酒不良嗜好有關。

在女性方面，子宮頸癌跌出十名之外，取而代之的是原第12名的卵巢癌。卵巢癌堪稱最「短命」癌症；罹患一般癌症，會較一般人少活13.2年，罹患卵巢癌則平均少活15.3年。

北醫附醫婦產部主任劉偉民指出，卵巢位於人體深處，因此卵巢癌早期幾乎無症狀，也不像子宮頸癌、乳癌有工具可篩檢，僅能透過內診、婦科超音波發現；約七成以上患者，是在驚覺體重下降、肚子隆起、食慾不振等異狀時，確診為末期，存活率不到三成。

劉偉民說，卵巢癌家族史為主因之一，約占20%，其餘原因不明。早在二、三十年前，卵巢癌多發生在55歲以上中年婦女身上，去年北醫統計院內200多名患者，卻發現小於40歲患者占了近40%。近年觀察發現，卵巢癌患者經常伴隨子宮內膜異位。他提醒，有子宮內膜癌、卵巢癌、乳癌家族史的女性應提高警覺，每年做抹片檢查時，可順便做內診。

去年台灣十大死因，依性別區分，男性十大死因依序為：癌症、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、事故傷害、糖尿病、慢性下呼吸道疾病、慢性肝病及肝硬化、高血壓性疾病、腎炎腎病症候群及腎病變；自殺已由第十順位跌出榜外。

女性十大死因依序為：癌症、心臟疾病、糖尿病、腦血管疾病、肺炎、高血壓性疾病、腎炎腎病症候群及腎病變、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、敗血症，與前一年順位相同。去年國人十大死因中，「肺炎」死亡率從前年的第四位升至第三位，奪走逾1萬2000條人命，較前年增加1451人、增幅13.5%，為十大死因中最大增幅。衛福部疾管署分析，去年初因「霸王寒流」襲台，國內爆發嚴重流感疫情，為肺炎死因上升主要原因，尤其去年肺炎死亡通報集中在一至三月，恰是霸王寒流威力最強時，對六十五歲以上長者造成最大威脅。