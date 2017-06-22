台灣觀光收入大減 南向客補不了陸客窟窿

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蔡政府執政滿周年，據交通部觀光局公佈的來台旅客人數統計，蔡總統力推新南向政策的國家，這一年來台旅客數增加30萬人次，約多出77億元的觀光收益，陸客卻較同期減少145.6萬人次，觀光收益銳減700億元，一加一減足足少了623億元的觀光商機。

觀光業者分析，陸客消費力遠較東南亞國家強，加上陸客一年來台人數動輒數百萬，比東南亞旅客多非常多，雖然政府一再強調，東南亞國家來台旅客量激增五成，甚至部分國家較去年同期增加一倍，但新南向國家的旅客量原本就少，增加一倍還比不上陸客減少一個月的量，難以彌補陸客大幅縮減造成的觀光損失。

官員坦承，陸客來台人數銳減與兩岸關係陷入冰點有關，除了大陸官方不再鼓勵民眾來台旅遊外，大陸不少民眾對於台灣有人不歡迎陸客，頗為反彈，決定以實際行動抵制。即使觀光局透過網路宣傳，也邀請大陸網紅來台旅遊上網大力宣傳，效果依然有限。

官員說，因為兩岸關係不佳，陸客減少來台，同時也也因大陸官方的禁韓令而減少去韓國旅遊，陸客這一、兩年紛紛轉往新加坡、馬來西亞、泰國、印尼等東南亞國家旅遊。目前團客和自由行的陸客每天限額各為5,000人，但實際來台人數團客為限額的四成，自由行則為五成。

據交通部觀光局統計，馬英九總統任期的最後一年2015年5月到2016年4月，陸客來台人數有433萬人次，比2015年的418.4萬還多，主要是大陸民眾知道台灣即將政權輪替，中國大陸官方也將有一些限制行動，所以2016年的1至4月，可說是月月爆量，搶出團的現象極為明顯；去年5月蔡總統上任至今年4月底，來台陸客人數為287.4萬人次，較同期大減145.6萬人次。

依據觀光局2015年所做的國際旅客來台觀光消費動向調查顯示，陸客來台平均每人每日消費金額為227.58美元（僅次於日本的227.59美元），平均停留七日，以蔡政府執政一年減少的陸客人數計算，這一年航空、飯店、餐飲、免稅店、遊覽車、賣店、夜市攤販等各類觀光業者，共流失700.4億元的觀光收益。

至於蔡政府上任後全力推動新南向政策後，觀光局鎖定菲律賓、越南、汶萊、泰國、印尼、印度等東南亞及南亞國家，積極宣傳及放寬來台簽證措施，已逐漸顯現出效果，在蔡總統上任前一年，這些國家來台旅客數為65.9萬人次，放寬後這一年增加到96.1萬人次，以東南亞旅客平均每人每日消費170美元、平均停留五日來計算，這一年增加了77.3億元的觀光收入，但與陸客縮減造成的觀光收益損失相比，業者無不叫苦連天。