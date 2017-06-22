愈驗愈多 港珠澳大橋再揭116樣本異常

港珠澳大橋香港段工程出現混凝土樣本測試造假案後，港府完成覆檢，發現116個樣本異常。圖／新華社

港珠澳大橋香港段工程出現混凝土樣本測試造假案後，港府完成覆檢，發現116個樣本異常。而涉嫌造假的嘉科工程顧問公司也曾為其他工務工程進行混凝土磚測試，土木工程拓展署檢測發現當中130個測試結果異常，涉及全港55項工程，包括公路、隧道、斜坡及醫院等，當中以中環灣仔繞道工程的問題石屎個案最多。

綜合香港媒體報導，廉政公署早前拘捕21人，涉嫌於港珠澳大橋的混凝土樣本測試中造假。土木工程拓展署署理署長向玉璽昨天（19日）公佈，就港珠澳大橋石屎測試涉嫌造假事件，署方已完成覆檢涉事試驗所測試的覆檢，發現期間共有116個與港珠澳大橋相關工程的測試有異常，占所有測試的0.2%，已將有關資料交給路政署跟進。

向玉璽指出，嘉科還為其他工務工程進行混凝土磚測試，署方發現當中130個測試結果異常，涉及6個部門共55項工務工程，包括道路、天橋、隧道、斜坡、地下水管、醫院、火葬場、污水廠、宿舍等，其中繞道的銅鑼灣避風塘隧道問題最多，有14個樣本異常。

據報導，向玉璽強調，有異常結果的只占工程項目「萬分之三」，當局分析數據後，認為測試中的異常情況不影響測試結果，混凝土強度亦符合一般規格要求，正與其他相關部門考慮是否需要作進一步的品質檢測工作，其後將向有關部門提供報告及分析結果。

他估計，下周會完成覆檢嘉科去年7月1日至今年3月底的測試結果，會盡快公佈。所有分析結果會提供予相關部門，以評估是否須進行進一步品質檢驗工作。

報導稱，對於嘉科早於2013年涉嫌造假，而政府現在才覆檢知情，向玉璽無正面回應政府是否疏忽，僅稱世界上的化驗所報告間中都有異常問題，制度難以完全防範刻意造假的問題。議員認為石屎測試造假問題比想像中更嚴重，應永久禁止嘉科參與政府工程。