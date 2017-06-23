恐龍大滅絕因為「運氣不佳」?

最新研究稱，恐龍6500萬年前在白堊紀晚期地球遭遇隕星撞擊後滅絕完全是因「運氣不佳」。

有英國科學家指出，隕星撞地時正趕上恐龍生態環境處於最「脆弱」時期，使得恐龍滅絕變成幾乎在劫難逃。

蘇格蘭愛丁堡大學的布魯薩特博士（Dr Steve Brusatte）說，在隕星撞地前，地球當時已經由於氣候變暖而出現海平面上升和火山活動劇烈頻繁等現象，已經有很多物種瀕臨滅絕。

他認為，如果隕星早幾百萬或晚幾百萬年撞地，恐龍還都可能有機會避免滅絕厄運，因此恐龍正可謂「運氣非常糟」。

一共有英國、美國和加拿大十一位資深恐龍專家參與的上述研究成果已發表在最近一期的生物學學術期刊《Biological Reviews》。

在劫難逃

布魯薩特博士向BBC記者介紹恐龍滅絕事件時說：「那簡直是一場完美的風暴——即幾乎所有壞運氣都趕在一起的事件，又正趕上恐龍生態環境處於最脆弱時期。」

此前有證據顯示，即使在隕星撞地之前，不少恐龍物種已經開始消亡； 因此有科學家質疑， 如果沒有隕星撞地，恐龍是否也會逐漸自然走向滅絕。

不過，更多專家認為，地球大氣暖化，海平面上升，火山活動加頻加劇的確造成一些食草類恐龍開始走向滅絕，但是並沒有跡象顯示隕星撞地前恐龍面臨著全面滅絕的命運。

新研究認為，如果隕星早幾百萬年或晚幾百萬年撞擊地球，多數恐龍可能還會生存繁衍下去，甚至可能一直統治地球至今。

「隕星撞地前五百萬時期的生態環境條件就要好得多，動植物種類更繁多，食物鏈也很堅實，很難因一次天災就造成物種滅絕，」 布魯薩特博士說。

「同樣，如果隕星再晚撞幾百萬年，恐龍和生態環境也將有機會演化恢復得更多元。」

他指出，恐龍先後在地球上生存演化了1.6億年，其間也不乏巨型自然和天外災難，而恐龍每每渡過難關，並未面臨生存危機。

也就是說，如果隕星撞地時間變一變，恐龍可能至今仍在「統治」地球。

人類福音

當然，科學家們也及時指出，儘管隕星撞地對恐龍來說滅頂之災，但若沒有恐龍大滅絕，包括後來的人在內的哺乳動物可能從地球上消失了，因為它們根本不可能與恐龍競爭，也不可能繁衍演化至今。

「如果恐龍不滅絕，就不會有我們，」布魯薩特博士笑著說。「因為哺乳動物在恐龍主導的世界中根本不會有機會演化壯大。」

不少人頭腦中可能都想過一個問題，那就是如果恐龍當真一直演化至今，是否也會成為智慧動物，並可能有語言呢？

「這是可能的！」布魯薩特博士說。「在物競天擇的自然演化過程中，什麼結果都是可能的。恐龍肯定有可能演化成智慧生命。」

在這一點上，劍橋大學教授塞蒙·康韋·莫里斯也理論上同意布魯薩特的說法；不過他不認為恐龍會一直統治地球至今。

質疑聲音

康韋·莫里斯教授認為，即使沒有隕星撞擊所造成的大滅絕，恐龍仍會和任何其他物種一樣在自然演化中逐漸走向消亡。

他認為，在一個恐龍主導的世界中，其他物種受到巨大生存壓力，更可能先一步演化出智慧和製造使用工具的能力。

「從那一刻起，恐龍就注定要完蛋了，」康韋·莫里斯教授說。

不是所有科學家都支持布魯薩特博士的理論。不少人指出，儘管布魯薩特的新理論有道理，但是研究結果並未能讓人信服的證明如果隕星提前或推遲撞擊地球恐龍就一定可以繼續存活。

伯明翰大學的巴特勒博士說：「我們無法穿越時空回到千百萬年前去論證隕星撞地早些晚些是否仍會造成大滅絕，但我們同意當時恐龍的生存環境的確不佳。」

倫敦大英自然博物館的巴萊特博士也表示，很難說沒有隕星撞地恐龍就不會滅絕，但是新研究至少證明一點，那就是恐龍滅絕的直接導因絕對是隕星撞地而不是當時的氣候變化。