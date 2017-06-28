東學西漸 – 獎學金的本質和申請準備

上一次和大家見面，提及有不少同學對於申請獎學金都有誤解。這一次我們就為大家拆解獎學金的本質，並提出一些申請的策略。

首先，大部分獎學金都是為特定目的而設。獎學金的設立人大多有一個心願，希望透過金錢幫助學生達到某些學習目的。因此，每個獎學金其實在設立當初就已經設定了取得獎學金的學生應該是怎樣的學生。基於同樣原因，在獎學金的申請表格上，其實材料要求和獎學金背景資料同樣重要，而後者往往是學生所忽略的。學生如果細心閱讀獎學金的創辦人的背景資料，並留意獎學金的目標，就可以開始思考自己是否有機會成為獎學金的目標學生，然後再準備材料的時候說明自己為何就是獎學金想要幫助的群體。

獎學金背後的邏輯，是一個學生已經有做好自己本份，只是因為經濟問題有可能失去成功機會，故此需要獎學金。在準備獎學金申請材料的時候，學生應該提及自己如何已經為將來的挑戰作好準備，如果取得獎學金的話就會成功。筆者博士班的朋友當中，就試過有人申請美國政府的科研獎學金，的確是萬事俱備，學生的背景也非常強，可惜他提出的研究計畫範圍太廣，最後獎學金審批機構認為他即使取得獎學金也沒有辦法完成整個科研計劃，獎學金最終落空。這個故事就點出了審批獎學金的邏輯，是學生必須要得到財政協助之後便有機會成功，所以審批材料當中必須小心說明自己為何在學業上或者研究上成功的機會較其他申請者大。實力只是其中一環。

另一個關於獎學金的重點，是不要小看小型獎學金能為你帶來的幫助。有不少學生認為申請小型和大型獎學金所花的時間相約，因此只申請大型獎學金較為值得。其實，有不少獎學金審批機構會觀察學生之前是否已經取過某些獎學金。不論大小，獲發獎學金都是學生實力的某種肯定，而且更容易令審批機構信服學生有機會成功。大型獎學金的競爭往往較為激烈，因此學生應該從小型獎學金入手，小試牛刀，再慢慢向大型獎學金進發。

最後，筆者必須提醒，有不少獎學金其實都沒有訂明學生必須要有特別經濟需要。因此，不論你的經濟背景如何，獎學金都可以成為你學業路上的重要一環。

作者簡介：

Michelle，哥倫比亞大學碩士，普林斯頓大學博士候選人。她在2015到2016年出任華盛頓大學訪問學者，現時在法律界工作，也為學生提供留學諮詢及指導服務。在香港讀本科的時候被告知沒有任何機會考入長春藤大學，成功之後決定以自身經驗告訴莘莘學子大學取錄的秘密。