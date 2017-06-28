羅君愷律師專欄 – 可否將屋房在遺產上作為禮物送給兒女(下)

今欄我們會繼續解釋禮物稅，以及遺產稅和此稅如何與禮品稅的運作，再加一簡單例子說明。

上欄我們講解過禮品稅的角色和捐贈者在一年內捐贈過的禮品價值超過「年免額」14,000元的數額會在捐贈者一生中積累。這個在捐贈者在一生中積累的數額被稱為「終禮額」(終身禮品價額)。不過華盛頓州州立稅局及國稅局在捐贈者的一生中所捐贈過的禮品上放置州立及聯邦「禮品免稅額」; 華盛頓州立禮品免稅額是2,129,000元，聯邦禮品免稅額是5,490,000元。任何超過免稅額的數額才會積累為「終禮額」，捐贈者必須向個別稅局在遺產稅上匯報。

遺產稅

交付遺產稅是捐贈者在離世時轉讓財產的程序。遺產稅包括捐贈者在生時所擁有的財產，所有財產價值合併成為「終產價」。財產可以包括現金、證券、房屋地產、人壽保險、信託、商業收益，或其他資產。一旦您計算了「終產價」，捐贈者可在「終產價」扣除某些項目；扣除項目可包括債務，遺產管理費，慈善機構財產或農場產業的價值。 扣除後就抵達捐贈者的「應稅產額」。接著將在前解釋過的「終禮額」加入「應稅產額」，再經過適用的稅率計算稅款 – 稅法指定超過2,129,000元的州立禮額稅率是10%至20%之間，超過5,490,000元的聯邦禮額稅率可高達40%；因此「終禮額」會影響捐贈者末期的遺產稅 – 最後此稅款可用統一免稅額降低，便計算到捐贈者的遺產稅。

舉例來說，捐贈者房屋目前的市值為114,000元，同年並將房屋轉讓給兒女，捐贈者需報告「終禮額」價值100,000元(114,000元 – 14,000元)的禮物; 與此同時將剩餘華盛頓州「禮品免稅額」從2,129,000元減少到2,029,000元(2,129,000元–100,000元)。在遺產欠稅之前，妳仍然有足夠的空間(2,029,000元的空間)在遺產上轉讓其他禮物或資產給兒女。

從黃太太情況來說，妳將所擁有的房屋在遺產上作為禮物轉讓給兒女，如果妳的房屋市值加另外所擁有財產不超過2,129,000元，妳會節省到華盛頓州州立稅局 (及聯邦國稅局)較盡的遺產稅。