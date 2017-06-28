臥室內養上這幾種植物能助睡眠

辛苦工作了一天，回到家只想美美睡上一覺，但是工作壓力大、節奏快，不少人現在都有睡眠困擾。睡眠質量不佳的朋友不妨在臥室裡養上這幾種盆栽，不僅能夠美化環境，凈化空氣，還有安神助眠的功效。

艾草：

艾草是常見的草藥，具有極高的藥用價值。具有特殊香氣，有安眠助睡解乏的功效。

養護要點：注意通風，一天澆一次水，一月施一次肥。

薄荷：帶有清香，不僅能凈化空氣，還能起到殺菌的作用。特殊的香味還能讓人心情放鬆，食用小劑量的薄荷也有助於緩解失眠。

養護要點：1.薄荷喜光，臥室擺放應置於光照充足處。

2.薄荷喜水，水培、土培皆可。

薰衣草：薰衣草的香味有鎮靜心神、緩解失眠的效用。

養護要點：1.薰衣草香味濃郁獨特，有呼吸道疾病的人不建議養護。

2.薰衣草喜光，適宜放在臥室窗檯，通風陽光充足處養護。

佛手柑：外形奇特，帶有類似橙、檸檬的清香，既能安撫，又能提振，舒緩焦慮、沮喪、精神緊張等情緒，有利於安神助眠。

養護要點：1.佛手柑根系較淺，吸收能力弱，需要勤澆水。

2.在孕蕾期、開花先後，可以追施有機肥，有利於坐果。

仙人球（仙人掌）:夜間吸收二氧化碳，釋放出氧氣，淨化環境。放在臥室電腦旁邊還能起到防輻射的作用。關鍵是仙人球生命力頑強，不需要怎麼養護，也能長得很好。