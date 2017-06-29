漲了也沒用？ 西雅圖時薪增 勞工反被砍工時

根據美國華盛頓大學最新研究發現，西雅圖近來調高最低時薪，勞工收入卻不增反減，主要原因是雇主為了因應時薪調漲，反而削減勞工的工作時數，導致他們每月收入平均減少125美元。

西雅圖政府日前委託華盛頓大學針對該城市分兩階段調漲最低時薪進行調查。該城市最早在2015年把最低時薪從9.47美元調高至11美元、之後在2016年再把時薪上調到13美元。

結果調查發現，第一階段調薪對勞資雙方影響不大，不過到了第二階段，雇主卻反而採取行動，減少勞工的工作時數。

負責該調查的經濟學家指出，當最低時薪在第二階段調到13美元時，低薪勞工的工作時數卻減少9％，至於該階段薪資漲幅約為3％，這也意味低薪勞工的每月收入平均減少125美元。

因此調查學者在報告中的結論為：當基本工資調漲，勞工反而減少收入調高到一定程度，對勞工將造成適得其反的效果，特別是低薪就業市場的薪資成本與員工收入將因而減少。

西雅圖是美國率先調高基本工資的地方政府，它的最終目標是在2021年把時薪調升到15美元。今年初美國有19州調高最低時薪，約有430萬名勞工受到影響。

然而華盛頓大學的調查，也為商業團體與勞工權益提倡者的爭辯再度提供新的話題。前者批評調漲時薪迫使它們必須裁員來因應成本增加。至於後者則表示，基本工資調漲、勞工反而減少收入而導致企業受害的證據並不充分。

不過這項調查也引發外界不同的看法。本月稍早柏克萊大學曾對西雅圖調薪進行類似研究，不過他們的調查卻發現若以餐飲業而言，薪資調高並沒有對該行業的工作機會造成任何影響。