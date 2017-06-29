歌后與你唱森巴 迎接夏天火辣辣

「和陽光約會嗎 森巴森巴 痛痛快快跳上一場 愛怎樣就怎樣」這首經典名曲一直停留在很多台灣的心中，在30年間被無數人翻唱歌、在KTV內嗨過，使她知名度不墜令人念念不忘。她就是有「金嗓歌后」之稱的葉璦菱（Irene Yeh）。

Irene從小熱愛演唱，在讀國中時已經在餐廳客串演唱，好歌喉因此獲得青睞，一唱就是五年，也因此培養了厚實的演唱功力以及舞台經驗。1985年為台灣一家知名的飲料生產商黑松股份有限公司拍攝歐香咖啡系列廣告以出道。這遠赴歐洲拍攝的系列的廣告，因都會女郎形象受到歡迎，讓她從此踏進演藝圈一炮而紅。10月發行了第一張國語專輯《因為…所以》。1987年的一首《陽光森巴》更令Irene入圍金嗓獎傑出藝人獎。1988年，於台北中華體育館舉辦大型個人演唱會，造成轟動。成為台灣首位舉辦個人演唱會的女歌手。

Irene 是一位多才多藝的歌后。在1990年遭逢唱片瓶頸，於是發想出與十個男人對唱的唱片想法，1990年到1996年間，共灌唱了6張男女對唱專輯，並獲得熱烈迴響。1991年8月首度客串電視劇，同年10月嫁給長久以來為其拍攝專輯封面的知名攝影師陳文彬。Irene 在婚前以狂放、性感、渾厚、低沉、吶喊為其演唱風格。嫁作人婦後，行事風格轉趨保守，舞台上光鮮亮麗，下通告後在家相夫教子，號稱賢妻良母，並育有一子陳奕凡。1997年至1998年前往美國進修，回來後的她更開始她的生意路程。2001年開設二手服飾店，2012年於敦南柏悅豪宅開設MIA cafe咖啡館(今Mia Patisserie 米兒法式甜點)等等。除歌唱和自己的事業外，她亦跨足電視節目與廣播界，1993年主持警察廣播電台《談情說愛》廣播節目。近來較為人知的綜藝節目為《台視群星會》（2005年－2006年，台視主頻），先後與藝人許效舜、歌手羅時豐搭檔主持。

這不代表Irene放棄演唱圈，她只是淡出演藝圈。她於2004年9月於台北市國際會議中心舉辦個人兩場售票演唱會、在2007年十二月舉辦孩子你是我們的希望慈善演唱會。Irene的兒子陳奕凡（Stefan Chen），遺傳了她的音樂細胞，2015年考上美國名校柏克利音樂學院後前往就讀。Stenfan的音樂創作才華讓學校的韓籍女老師驚豔，並建議他若想進軍演藝圈，應趁年輕，若等到念完大學、當完兵，屆時已25歲，恐怕不利他的未來發展。Stefan考慮2個月後，決定休學入伍，告別只讀1學期的音樂學院。

兒子逐漸成長，Irene慢慢應邀參與綜藝節目錄影、演唱，並於2013年發行《起蹦》專輯正式復出。至今年共灌唱了14張國語專輯、10張點歌集專輯及1張台語專輯（《可恨的人》專輯）。代表作品有：《陽光森巴》、《殘缺的溫柔》、《我心已打烊》、《塔里的女人》等等。

2017年，是Irene的出道32週年，有幸來臨西城，與鄭迦恆Lawrence P Cheng（中國/灣區名歌手）和西雅圖華音藝術團（he Huayin Performing Arts Group），於2017年7月16日(星期天) 下午6時至8時在Snoqualmie Casino 舉辦「菱至愛演唱會」。想看這三位各有特色的表演者如何為大家擦出火花的你們，請迅速到以下售票處購買門票($15) ─西雅圖環球旅行社 206-381-9888 ;陽光商店 206-343-2318。