李克強喊話外資 在陸利潤可自由進出

中國國務院總理李克強出席第11屆夏季達沃斯論壇開幕式。（中新社）

中國大陸國務院總理李克強27日向外資企業喊話說，鼓勵外資企業在中國大陸的利潤留在境內投資，但外資企業的利潤只要在中國取得的，完全可以按照企業的意願自由進出，不會有任何限制。

新華社報導，世界經濟論壇第11屆新領軍者年會（夏季達佛斯論壇）27日在中國大連開幕，李克強出席開幕典禮致詞時作以上表示。

他說，中國大陸正積極推動工業製造2025，在一些科技創新政策，和符合世界貿易組織（WTO）規則的扶持政策上，對所有在中國註冊的內外資企業一視同仁。

李克強說，鼓勵外資企業在陸利潤留在境內投資，「當然我也向大家保證，所有外資企業的利潤只要在中國取得的，完全可以按照你們的意願自由進出，不會有任何限制。」

他說，大陸將積極主動擴大對外開放，加快構建適應經濟全球化和新工業革命的開放型經濟新體制，進一步放寬服務業、製造業的市場准入，放寬外商多年來投資且十分關注的一些領域的外資股比限制。

此外，李克強坦承中國在金融領域還有一些風險，，但是有能力、守住不發生系統性風險的底線。

他說，「一些領域的風險我們發現了，也會及時處置。目前看，風險是總體可控的。我們正在採取有效措施，把這些風險點逐步地化解。」