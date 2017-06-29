派克市場斥資7400 萬 打造360度全新海邊集市景觀

派克市場夜景(Kjell Redal/The Seattle Times)

（編譯：陸雨陽）到今年為止，西雅圖派克市場已經110歲了，在歷經多年風霜雨雪後，倖存下來，成為全美最大最古老的海邊農貿市場。而現在，一個全新的項目正為這片古老集市的北部賦予新的生命。

這也許聽起來像是熟悉的派克市場日常：

太多的遊客只為了拍一張照片而在狹窄的過道停留，以至於通道堵塞；駕駛車輛的遊客必須要看運氣停車，因為這裡實在是太擁擠了；這裡的農產品仿佛在別的農副產品市場也能買到？

這就是大部分遊客對這個百年老集市的總體感受嗎？派克市場只會拖延你的時間？

不，派克市場不該是這樣的。隨著西雅圖發展速度加快，人口增多，矩形建築一個接一個的拔地而起，所有人都仿佛在圍繞著數字經濟這件事生活。可卻忘記了這座城市最古老的文明。

「每當我氣餒時，走過派克市場都會心情變好，」律師事務所的雷納爾·那斯堡（Lenell Nussbaum）說，「我走過這裡，可以聽到十二種不同的語言，我認為他們都美妙和驚人。來自世界各地的人們都會走過這裡，我喜歡多元化的派克市場。」

早在1950年就有人提出了一個以七層車庫取代派克市場的計劃，註明畫家馬克·托比（Mark Tobey）多年來用草圖描述了市場生活，當時有這樣的一句話：「具有人性唯獨的地標正在被拆毀，被沒有溫度的冰冷冷的現代結構所取代。現在的人仿佛有破壞美好的天賦。」

托比後來又加入了二十世紀六十年代的另一場戰鬥，以「市區重建」的名義拯救市場大部分被拆除。這場戰鬥導致了今天的歷史街區。

本週四（6月29日）派克市場將在北部展開一個價值7,400萬美元的項目，那裡曾經是一個三英畝的停車場。

和派克市場一樣，這個新增項目必須經過群眾的考驗。前後有200多次公開聽訊為此召開。派克市場保護與發展局執行董事本·弗蘭斯奈特說：「這是一個非常堅定，熱情的市場。」

農民和藝術家將有47個屋頂天攤。市場經理希望，它包括300個新的有蓋停車位，前4小時每小時4美元，來吸引當地人前來擺攤。

而且，市場的使命是為55歲及以上的人提供住房（這些人每年收入為18,900美元到21,600美元）。其中有40間工作室 – 最多在400平方尺左右 – 租金為474美元至791美元。