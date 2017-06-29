特朗普莫迪聲明 顯示美重視聯印抗中

美國總統特朗普會晤印度總理莫迪（左），兩人握手致意。（美聯社）

雖然簽證與貿易等問題並未達成共識，但印度總理莫迪與美國總統特朗普今天會面後，特朗普直接稱巴基斯坦是恐怖份子的庇護所，證明特朗普政府仍盼拉攏印度一起遏制中國大陸崛起。

在官方公布的莫迪與特朗普聯合聲明中，不似莫迪與上任美國總統歐巴馬的聯合聲明，特朗普在聲明提到3次巴基斯坦，直接稱巴基斯坦為恐怖份子的庇護所，還呼籲巴國應確保領土不被利用作為對他國發動恐怖攻擊的地點。

特朗普在聲明中還呼籲巴基斯坦，應儘速把以巴國為基地、犯下2008年11月26日孟買爆炸案、巴坦科（Pathankot）空軍基地恐攻案，和其他跨境恐怖攻擊的恐怖組織繩之以法。

同時，美國政府也宣布，把被印度指控由巴基斯坦三軍情報局（ISI）背後支持、專門在印度從事恐怖活動的聯合聖戰議會領袖塞伊德．沙拉胡丁（Syed Salahuddin）列為國際恐怖份子。這項宣布讓印度大表歡迎。

反觀過去在歐巴馬與莫迪的聯合聲明中，並不直接稱巴國為恐怖主義國家，因為美國當時還希望能透過銷售武器等方式發揮對巴基斯坦的影響力，以防巴國太過傾向中國大陸。

不過，由於中國大陸透過「一帶一路」在巴基斯坦大舉投資且加大軍事援助，迫使美國必須更加拉攏印度，以對抗中國大陸在南亞地區的擴張。

因此，特朗普政府除嚴厲批評巴基斯坦庇護恐怖組織外，還批准出售總值達20億美元的22架Guardian MQ-9B無人機採購案，讓印度成為首個取得這款無人機的非北約國家；同時，雙方在聲明中，也談到美印加強海上安全合作，繼續強化國防領域合作。

即使先前特朗普指控印度簽署巴黎氣候協定是為從中取得援助，導致美印關係一度蒙上陰影，但一些印度報章網站今天評論，在特朗普與莫迪的聯合聲明內容中可以發現，美國仍需拉攏印度，以制衡中國大陸的崛起。

因此，美國出售無人機給印度，將有助印度密切監視中共海軍艦艇和潛艇在印度洋的活動。

特朗普在聲明中還特別感謝印度對阿富汗問題做出努力與貢獻，同時支持對北韓政權實施新制裁。有專家評論認為，這代表特朗普對沒有積極意願解決阿富汗與北韓問題的巴基斯坦和中國大陸發出明確信號，美國將利用自身影響力來解決這兩個區域問題。