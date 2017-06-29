西雅圖房價再次登首位 起始房房價花費過半收入

西雅圖房價增長率對比全國房價增長率（The Seattle Times）

（編譯：陸雨陽）在三年半的時間裡，西雅圖本地房屋價格正在以最快的速度飆升，而屈指可數的幾個房屋的競爭更加速了購房旺季的到來。

西雅圖已經連續八個月成為全美國最熱門的住房市場，許多新搬來西雅圖的家庭都在購買起始住房是受到了價格上漲和房屋出售短缺的打擊。

根據週二發佈的每月Case-0Shiller家庭住宅價格指數表明，西雅圖城市地區典型的單戶住宅房屋在四月份相比去年同期增長了百分之12.9，鄰州波特蘭為百分之9.3。

最近房價漲幅越來越快，上一次如此快速增長還是2013年10月份。照目前的房價來看，西雅圖今年的年房價漲幅將會到達自經濟衰退期前的泡沫時期以來的最高漲幅。

全國房價漲幅雖有所放緩，單頁同比上漲了百分之5.5，而西雅圖的房價則比全國平均水準快2.3倍。自九月份以來，西雅圖就一直領跑全美房價漲幅。但也是從那時起，西雅圖和其他城市的房價差距才漸漸開始加大，這表明西雅圖想要丟掉“天價房價”這一標籤還是需要時間的。與一個多月前相比，西雅圖的房價上漲了百分之2.6，仍然是全美第一。

過去五年持續上漲的房價限制了人們購買房屋的慾望。西雅圖房屋售價的中位數為729000美元，東區為875000美元，而Snohomish，Pierce和Kitsap縣的房屋價格也創了歷史新高。

五年前，人們需要花費其三分之一的收入來在西雅圖地區置辦一間起始住房。而現在，同樣的起始住房需要花費一個家庭幾乎一半的收入。

雖然起始房屋的價格通常是市場上最便宜的三分之一的房屋，但這一價格也幾乎翻了幾番。與此同時，自2012年以來，市場上的起始房數量還下降了一半。

而據租賃網站Abodo研究，這裡的平均千禧一代需要節省度日14.5年才能支付得起一棟小型起始房屋百分之二十的首付。西雅圖地區只有百分之二十九的人口擁有自己的住房，而該百分比為全國最低。起始房屋還是西雅圖房屋市場最熱門的一種類型，在過去五年裡價格漲幅達到百分之八十五，而高級住房漲幅為百分之六十三。

對賣家而言，唯一的好消息大概就是夏季的半衰減期。本地房屋銷售商表示，最近在售房屋數量有明顯上漲，而春季的房屋需求量也有所緩解，這通常也是每年都會發生的狀況。