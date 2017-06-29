四川山體垮塌超百人失蹤，救援希望渺茫

25日，四川茂縣新磨村，山體滑坡事故現場的救援人員。（He Qinghai/Xinhua, via Associated Press）

中國西南部的一個村莊週六（25日）發生山體垮塌，成百上千名救援人員仍在垮塌形成的土堆和碎石上敲擊、捅探和挖掘，試圖尋找100多名被掩埋的失蹤者的生命跡象。但是隨著夜幕降臨，搜救工作在燈光下繼續進行，從泥土和碎石中找到許多生者的希望愈發渺茫。

官方通訊社新華社從救援現場指揮部瞭解到，「目前，暫沒有發現生命跡象信號。」

事故發生在四川省茂縣新磨村，該村位於脆弱、不穩定的山區，易受山體垮塌和地震的影響。此次事故發生在淩晨5點40分左右，此前沒有任何預警，災害發生前下了一夜雨，村裡62幢房屋裡的許多居民顯然或是仍在睡覺，或是當他們被泥石流的巨大聲音喚醒時，已經為時已晚。

「整個村子都塌了，」25歲的鄧祖松（音）在接受電話採訪時說，他是附近村子的一位村民。「就像一場地震。」

新聞報導說，截至週六下午，已有近2000名救援人員和支持團隊隊員聚集到新磨村。最初有過鼓舞人心的公告，稱一名倖存者在廢墟下大聲喊叫，另一名倖存者接了電話。

但隨著夜幕降臨，救援人員不再有多少好消息可供分享。省級新聞機構《四川線上》說，那位元接了電話的女士看來已經去世了。官員表示，截至當天晚些時候，搜查人員已找到了15具屍體，據估計，有118人失蹤。

新華社援引一位在現場幫助救援工作的地質學家的話說，「在山體高位垮塌被掩埋的人員生還的概率非常小。特別是現場搜救作業面狹窄，大規模救援力量難以展開。」

新華社說，由於擔心再次引發泥石流，救援者們不能大面積地深挖。在移動砸在村子裡巨石的問題上，他們也面臨著困難。

一個三口之家得以躲過最嚴重的災難，在山體垮塌前不久，他們被家裡的嬰兒的哭聲吵醒了。嬰兒的父親喬大帥說，他起床安慰孩子，此時，他意識到發生了山體垮塌。

「他拉上妻子，抱上孩子，在奔跑過程中被巨大氣流掀翻，陷入泥石流中，經掙紮逃脫困境，」中央電視臺的新聞報導引用喬大帥的話說。央視說，一家三口正在醫院休養恢復。

據《人民日報》記者報導，現場的一名專家說，這次山體垮塌可能是由於降雨積累在陡峭山坡的表土下造成的，這些水顯然成了某種潤滑劑，使得大片表土滑落。

國家主席習近平作出指示，要求盡最大努力減少人員傷亡，他還告誡全國其他地區在汛期對危險信號保持警惕。

中國最初的新聞報導中沒有提到官員曾對陡峭且植被稀疏的山坡可能會發生山體垮塌予以預警。但該地區經常發生山體垮塌等地質災害，官員可能會在是否能在保護或轉移村民上做更多的工作受到質疑。

2008年發生的巨大地震曾波及附近、乃至四川省的大部分地區，地震造成約9萬人死亡或失蹤，失蹤者被推定為死亡者。據中國新聞報導，1933年的茂縣地震造成近萬人死亡。

縣政府曾多次在檔中對持續的山體垮塌風險發出警告，並在進行一個專案，以確定哪些地區風險最大。縣政府去年底發了一份通知，提到全縣共有769個地點是山體滑坡等地質災害的易發處。

「茂縣是四川省地質災害多發區和易發區，」該通知說。「近年來地震、強降雨等的影響加劇了我縣地質災害威脅程度。」上海的澎湃新聞網站報導說，新磨村曾在2016年被列入易受災害影響的地方的名單。但住在新磨村附近的村民鄧祖松說，他不記得政府對該地區的山體垮塌做出警告。