市長 Ed Murray 宣佈Utility Discount Program擴展

多達 3,000 個新的 Medicare 家庭現在可能符合資格

西雅圖（2017 年 6 月 22 日） – 市長 Ed Murray 與議員 Lisa Herbold（西西雅圖和 South Park 1 區）宣佈擴展 Utility Discount Program (UDP, 公共事業折扣計劃)，接納超過 3,000 個新的 Seattle City Light（SCL)和 Seattle Public Utilities（SPU）客戶。2017 年 6 月 1 日的 Director’s Rule（董事規則）變更導致了這一結果，允許從Social Security(社會安全)、Social Security Disability Income(社會安全殘障收入) 和 Supplemental Security Income(補充安全收入) 中扣除 Medicare 保費。以前，Medicare Part B 保費是從年長者的Social Security支票中扣除，但保費金額已納入其收入計算，導致他們超過折扣資格的收入門檻。允許從收入計算中扣除這個保費後，預計現在有 3,000 名年長者符合獲得公用事業折扣的資格。

「住房成本是年長者在我們這個不斷成長的城市中生活所面臨的最大支出費用，而公用事業帳單則是該負擔中的很大一部分」，市長 Murray 表示。「Utility Discount Program 的參加人數已翻了一倍，而今天的公告更讓數以千計的年長者符合資格。這將對更多的西雅圖年長者提供幫助，並減輕城市居民的負擔。」

「今天，我們能夠對依靠 Medicare Part B 的人們伸出援手，讓他們得以符合資格」，議員 Lisa Herbold（西西雅圖和 South Park 1 區）表示。「當 City Light 客戶告訴我，她的母親因為本市將其 1,000 美元的 Medicare Part B 福利計入「收入」，導致超額 150 美元而不符合折扣公共事業資格時，我就知道修正刻不容緩。我非常感謝我們的公共事業公司實施這一常識性修正。」

這一舉動是市長 Murray 承諾解決西雅圖不斷增長的收入不平衡以及消除服務和有需要人士之間體制障礙的一部分。2014 年，市長 Murray 力挑城市各部門，使得參加 UDP 的家庭數目得以翻倍，截至 2018 年底，從 14,000 個增加至 28,000 個。這一目標在 2016 年就得以實現 ─ 較預期計劃提前兩年 ─ 消除了已註冊 Supplemental Nutrition Assistance Program（SNAP，補充營養援助計劃）的家庭的申請障礙，並為使用補貼住房的家庭自動註冊。今天，有 33,000 個公用事業客戶註冊該計劃。

UDP 為符合資格的家庭提供 60% 的 SCL 帳單折扣和 50% 的 SPU 帳單折扣。一般 UDP 客戶家庭平均每年可獲得 1,200 美元的公共事業帳單折扣。

有興趣的客戶可以在 Human Services Department（公共事業服務部）網站下載申請。