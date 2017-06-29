諾貝爾和平獎得主劉曉波 傳肝癌末保外就醫

中國大陸異議人士劉曉波傳說希望到海外救治。圖為劉曉波2009年被公安逮捕前的照片。（路透資料照）

香港和美國媒體報導，2010年諾貝爾和平獎得主、大陸《零八憲章》起草人劉曉波，據信在獄中服刑期間，罹患肝癌。劉曉波的代理律師和弟弟都透露，劉曉波目前因肝癌晚期已經辦理保外就醫，目前在大陸瀋陽中國醫科大學附屬第一醫院救治。

而在大陸外交部例行記者會上，有媒體體詢問，中國官方是否擔心劉曉波去世，會遭受國際社會批評？發言人耿爽對此僅表示：「我不了解你說的情況。」

美國之音報導，劉曉波的代理律師尚寶軍表示，劉曉波於今年5月發現肝癌，目前家屬可以到醫院探視。香港蘋果日報也報導，北京律師莫少平也傳達了同樣的消息，而來源源自劉曉波的弟弟。

莫少平指出，他是這兩天獲悉此事。「我聽說他（劉曉波）應該是肝癌晚期，已經保外就醫，現在醫院治療，來自他弟弟劉曉暄的消息，他證實了一下。」

有報導指出，劉曉波在今年5月底確診為肝癌晚期，此次保外就醫，並沒有律師介入申請，因為在當局壓力下，他的律師曾被迫承諾不再介入劉的申訴，以及在獄中的其他事宜。

劉曉波目前情況外界還並不明瞭，莫少平說：「監獄對在押人員無法醫治，就符合保外就醫的條件。按規定家人應該是可以去醫院看他，但現在實際能不能看，我們不太清楚。」

美國之音指出，現年61歲的劉曉波，是推動大陸實行憲政改革的《零八憲章》運動發起人之一，也是世界上唯一一位，仍被關在監獄的諾貝爾獎得主。

2010年12月10日，身陷囹圄的劉曉波，未能出席在挪威首都奧斯陸舉行的諾貝爾和平獎頒獎典禮，大陸當局也不准他的親人前往代為領獎。當時在領獎台上，有一把空椅子作為他的替身。

美國之音中文網報導，旅居德國的中國大陸異議人蘇雨桐27日在推特（Twitter）上表示，「劉曉波原話：希望出國就醫，死也要死在西方」，並指這一消息來自劉曉波、劉霞夫婦最親近的朋友，但目前無法證實。

蘇雨桐說，半個多月前，劉曉波的親友就被警告「不得透露病情」。他並指責中國大陸當局此時還想封鎖消息，說這是「謀殺，恰如其分」。

報導提到，美國之音記者27日聯繫到先前與劉霞視訊通話的重慶獨立作家周忠陵，但周忠陵婉拒回答任何問題。而其它消息來源也表示，包括周忠陵在內的劉曉波夫婦親友，被警告不得對外透露相關訊息。

另有消息指出，劉曉波的一位朋友已前往官方公布的瀋陽中國醫科大學附屬第一醫院，試圖探視劉曉波，但沒有找到劉曉波住的病房。有分析認為，劉曉波目前可能以化名接受官方安排的治療。