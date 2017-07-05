成千上萬死在海灘上的帆水母

近幾周，美國西海岸海灘突然湧上了大約十億隻「藍色水母」，它們密密地擁擠在一起，形成了一道藍色風景線。這些神秘浮遊物的體型呈傘狀，彷彿船上的白帆，因此也得名「順風水手」，或叫「帆水母」。就像蒲公英的種子播撒需要風一樣，它們在海水中常年漂浮著憑著海風決定前往的方向。在目光所及之處，它們密密地遍佈了整片海岸，專家估測其數量多達十億隻。蒙特利半島學院的海洋生物學家凱文‧拉斯科夫說，這些神秘的小生物在六周前一波波沖湧到了美國西海岸沙灘上，最近又在加利福尼亞出現了。

它們禦風而行，順水而上，在茫茫大海上無所畏懼地前行、尋找食物，因此用「水手」一次來形容它們並不為過。但是近幾年來，由於海上的風向發生變化，它們被迫沖刷到了海岸上，這樣的結局幾乎只有一個：死亡。

「像是這樣大範圍的擱淺其實很常見，通常每3年到6年發生一次。」生物學家凱文說，帆水母雖然漂亮，但我勸人們不要去撿，因為上了岸後，他們水晶版透明的身體就會幹掉，皺成一塊塑膠，像品客薯片似的。另外拾撿海洋生物違反加利福尼亞的法律規定。

很多遊客也許會對這種神秘漂亮的小生物感到好奇，禁不住伸手觸一觸它們。專家表示，帆水母的刺雖然能夠傷害到它們的獵物，卻並不能刺穿人類皮膚，所以不用太過擔心。但是需要注意的是，切勿用剛剛觸碰水母的手揉眼睛或接觸嘴巴。

帆水母的體型大概7到10公分，像果凍似的膠狀身體呈靛藍色，以充氣的帆狀浮囊漂浮在海面上，通常依靠下方的刺細胞觸手擊昏獵物，它們主要吃浮遊生物和魚蛋。

圖為帆水母沖刷上俄勒岡州海岸時的場景，數量多到驚人。然而，除了週期性的出現外，研究者對這些神秘的小生物知之甚少。「它們會在海岸上一出現就是幾百萬隻，這每次都讓我們感到驚奇。」

帆水母雖然酷似水母，但卻不是水母，只能算是其「近親」，它們屬於一水螅綱銀幣水母科類的浮遊生物。

在海洋中間漂浮時，也會發芽複製出極小的水母體，這些小水母體會下沉到海下2000多米處成長髮育，產生精子和卵子進行繁殖。

向左或向右?這些帆水母身上的鰭狀結構將會決定這個問題。另外，在它們的帆狀結構下還形成了一處密閉的空氣囊，這能讓它們一邊漂浮在海面上，一邊把觸角伸到水下迅速捕捉到食物。

類似的擱淺在2014年也曾發生過，圖為「順風水手們」在華盛頓拉普什海灘登陸時的壯麗景觀，它們的數量之多、範圍之大就像是雄赳赳的百萬大軍入侵美洲大陸一般，當然，它們的數目遠多過百萬。