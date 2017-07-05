有限制 往往可以讓我們飛得更高 – 阿三

很多人不喜歡公司裡的條框，喜歡按自己的想法來，於是很多的他們選擇了創業，但是我好像有點不太一樣，即使沒條框，我也會自己按些條框進去，然後按條框來，一直複製。

但是說心裡話，很多時候的條條框框真的是有辦法讓我們做得更好，飛得更高。

朋友最近做信用卡推廣，他說，他要建個線上獨立商城，然後別人在上面就可以直接下單了，然後他也自己自動發貨。我說，我們能不能不這麼高大上，土一點再土一點呀。

他說，不行的，這個是公司，不是個人，協力廠商平台什麼的，你就別推薦了。

朋友人真的很好，也懂得超級多，每每跟他聊天，我們都可以很有收穫。

但是這個也是優點，也是缺點，因為他看得太透，以至於放不下自己。他的思想，一直以來就是那種君臨天下，指點江山的感覺。讓他去開個淘寶店，他肯定覺得是侮辱他。

碰到這樣子的朋友，我往往真的有心無力，雖然我也把能說的都告訴他。但是我知道，他不會聽，即使如此，我還是會說，希望能減少他一點點損失。

想到這個，我想到網路上，其實很多的人也都搭建了獨立網站，即使是博客，他們也喜歡搭建個自己的獨立博客，因為他們想著，這樣子的話文章可以隨便發，不用被管著。只是往往我們看到這些沒有被限制的，往往失去了更多。為什麼呢，因為他們本來不喜歡被限制，但是人生卻又處處又限制。其實小小的限制，我們去做了，真的可以飛得更高，並不一定什麼都要自己來的。比如寫文章，我們在自己的獨立博客上寫的話，流量會很小，但是要是在大的平台寫就不一樣了。還有，自己的獨立博客，表面上是沒什麼限制了，但是我們自己去卻也變懶了。

就像上面這個轉行做信用卡推廣的朋友一樣，本來他是做童裝的，但是他卻是不願意去開淘寶，也不願意開阿裡，寧願自己搞個商城，然後直接做競價，他不屑於做那些免費的。

因為在他的思想裡，他覺得，他以後都可以跟淘寶，阿裡，這樣的大平台競爭。只是他從來也都不會想著，現在的阿裡，天貓，會有多少的流量。連上市公司都進去。而我們真的不需要自己建個博客，建個商城，然後再推廣，再賣。只要在一個大的平台裡，我們能做到最前面，已經一輩子不愁吃穿了。想到這個，我想到很多人想開店，他們做的第一點，往往是自己進貨，為什麼要自己進貨呢，因為他們想著，網路那些一件代發的經常沒貨，品質不好，爆款打造了，也沒貨。

一路以來真的是看到太多人了，他們都是這樣子的，總覺得自己拿的貨，自己才能控制。但是自己把錢都壓在貨裡，而且還不知道哪一款好賣，哪一款不好賣。還要拍照，還要推廣，還要包裝，發貨，很多很多，真的是太麻煩了。只是，我們在一開始的時候，為什麼不想著找一件代發呢。我們自己也只要好好的做好我們的推廣就可以了。等我們的客戶多了，推廣很厲害了，我們在想著進貨也不遲。

很多人的公司就是在這樣子的情況下倒下去了，倒在一開始的大而全。

即使很多一開始沒有，也是覺得自己淘寶做得還行，阿裡做得還行，然後自己去建個工廠，轉行，結果也都很麻煩了。因為即使是一點點，他們都是有內涵，有很深的內容的。

而我們就是不承認，總喜歡自己來。因為我們擔心，擔心別人的貨品質不好，擔心別人發貨不及時，擔心別人拍照不好。我們擔心太多了，只是我們從來都不想著，限制，往往可以讓我們飛得更高。

群裡有個人，因為手腳不靈活，所以只能是呆在農村老家，他真的什麼貨源都沒有，也就直有一台電腦，但是他真的賺到了好多，而且都很輕鬆，至少對於別人來說是。因為是他手腳不靈活，所以從來不會想著要自己拍照，整貨源那些，只會推廣，只會賣。但是也就是這樣子，一直做代銷，還真的就做得超級的好了。所以很多的時候，我們都應該想著，是優點，也是缺點，是缺點，也是優點。

有個故事是說，有個人左手斷了，結果後面去練武功，很猛，沒人打得過他，為什麼呢，因為他的那種武功，誰要破解，一定是要先抓他的左手，也是沒左手，所以很猛。

當然，自斷左手肯定是不可能，也沒人那麼傻，我們在這裡說的是限制，一種限制。因為不管是在網路，線上下，人生路上等等限制得太多了。

聚美優品的老大也曾經這麼說，當初做廣告的時候就是因為錢少，所以也就一直研究一直研究廣告，導致後面的陳歐體出來，也是錢少，導致每一分的投入都計算回報比。

也就是一直計算，才有了後面的成長，後面的聚美。

跟朋友不喜歡用大的平台相比，跟朋友喜歡指點江山，以自己為君王相比，很多的人真的都很願意放下自己，他們願意遵從，因為他們知道，按規則來，做好，會很好的。

所以還是那話，凡事有缺點也有優點，我們一定要在規則向前，在規則內做到極致。也是有了限制，我們才能多了很多的安全，像路上紅綠燈。而且，限制內的完美那才是真完美。