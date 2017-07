By Staff

【新劇推介】

Best Get Going 加油吧實習生

類型:愛情/喜劇

頻道:Netflix

首播日期:06/01/2017

趙麗穎與鄭凱主演的《加油吧 實習生》于2015年7月已在中國首播。劇集講述了四個剛剛大學畢業的室友如何在職場中生存與成長。畢業後,四人都紛紛到大企業實習。宋暖(趙麗穎飾)在公司碰到了被迫來實習的張盛(鄭凱飾),并一直受到他的刁難。然而,宋暖的堅毅與努力讓她備受公司其他成員的肯定。而在她們努力在職場打拼時,她們的父母也在職場與生活中遇上不同的挑戰,包括事業受創,失業等。經過重重困難與打擊,宋暖與張盛走到了一起,並肩克服未來的障礙。

【熱播電影推薦】

Baywatch 海灘救護隊

類型:動作/ 喜劇

導演:Seth Gordon

上映日期:05/25/2017

由Seth Gordon執導,Zac Efron與Dwayne Johnson主演,《Baywatch》是1989年同名劇集的改編版本。故事圍繞著名為Baywatch的海灘救護隊展開,Baywatch的主要隊員Mitch Buchannon(Dwayne Johnson飾)是一個備受社區愛戴的救護員,并已經成功救下500多人。在最近的一次隊員招募會上,三人脫穎而出,包括曾獲得游泳奧運金牌,但現已落魄的Matt Brody(Zac Efron飾)。儘管Buchannon對Brody十分不滿,但隊長Thorpe認為救護隊幫助Brody成功改變形象能夠讓城市機構不再減少給救護隊的資金預算。然而,在救護隊相繼在海灘上發現毒品并知道一名城市官員被殺的事實,他們究竟能夠成功找出背後的主導者嗎?而Brody又是否能夠順利融入Baywatch這個救護隊群體?

【新專輯推薦】

Lorde 《Melodrama》

風格:Pop

廠牌:Republic Records

新西蘭女歌手Lorde在2017年6月16日發行了第二張錄音室專輯《Melodrama》。這張專輯主要是她與Jack Antonoff共同製作與編寫,但其他製作人,包括Andrew Wyatt,Joel Little等,也參與製作。經過長達18個月的製作過程,Lorde表示《Melodrama》并不是一張分手專輯,而是一張探討分手過後一人生活的孤獨心情的作品。主打歌‘Green Light’已在3月2日提前公開,而Lorde也將在今年9月啟動她的第二次巡迴演唱會《Melodrama World Tour》。