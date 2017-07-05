【新劇推介】

Best Get Going 加油吧實習生

類型：愛情/喜劇

頻道：Netflix

首播日期：06/01/2017

趙麗穎與鄭凱主演的《加油吧 實習生》于2015年7月已在中國首播。劇集講述了四個剛剛大學畢業的室友如何在職場中生存與成長。畢業後，四人都紛紛到大企業實習。宋暖（趙麗穎飾）在公司碰到了被迫來實習的張盛（鄭凱飾），并一直受到他的刁難。然而，宋暖的堅毅與努力讓她備受公司其他成員的肯定。而在她們努力在職場打拼時，她們的父母也在職場與生活中遇上不同的挑戰，包括事業受創，失業等。經過重重困難與打擊，宋暖與張盛走到了一起，並肩克服未來的障礙。

【熱播電影推薦】

Baywatch 海灘救護隊

類型：動作/ 喜劇

導演：Seth Gordon

上映日期：05/25/2017

由Seth Gordon執導，Zac Efron與Dwayne Johnson主演，《Baywatch》是1989年同名劇集的改編版本。故事圍繞著名為Baywatch的海灘救護隊展開，Baywatch的主要隊員Mitch Buchannon（Dwayne Johnson飾）是一個備受社區愛戴的救護員，并已經成功救下500多人。在最近的一次隊員招募會上，三人脫穎而出，包括曾獲得游泳奧運金牌，但現已落魄的Matt Brody（Zac Efron飾）。儘管Buchannon對Brody十分不滿，但隊長Thorpe認為救護隊幫助Brody成功改變形象能夠讓城市機構不再減少給救護隊的資金預算。然而，在救護隊相繼在海灘上發現毒品并知道一名城市官員被殺的事實，他們究竟能夠成功找出背後的主導者嗎？而Brody又是否能夠順利融入Baywatch這個救護隊群體？

【新專輯推薦】

Lorde 《Melodrama》

風格：Pop

廠牌：Republic Records

新西蘭女歌手Lorde在2017年6月16日發行了第二張錄音室專輯《Melodrama》。這張專輯主要是她與Jack Antonoff共同製作與編寫，但其他製作人，包括Andrew Wyatt，Joel Little等，也參與製作。經過長達18個月的製作過程，Lorde表示《Melodrama》并不是一張分手專輯，而是一張探討分手過後一人生活的孤獨心情的作品。主打歌‘Green Light’已在3月2日提前公開，而Lorde也將在今年9月啟動她的第二次巡迴演唱會《Melodrama World Tour》。