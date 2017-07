西城好看 | 文化、藝術與娛樂活動預告

看音樂劇 Musical



悲喜交家

日期:7月11至30日

時間:1:30pm/2pm/7:30pm/8pm

地點:The 5th Ave Theatre

詳情:www.5thavenue.org

東尼獎最佳音樂劇 《悲喜交家》全國巡迴演出首次來到西雅圖!根據 Alison Bechdel 暢銷的圖說回憶錄,它帶來三個不同年齡時段的Alison,她以驚人的方式探索和解讀了她童年時期的奧秘。《悲喜交家》作為普利策獎 (Pulitzer Prize) 的入圍者,這齣原創音樂劇不但帶給觀眾耳目一新的表演,它還誠實及完整地通過成年人的眼睛看待你的父母。Robert Petkoff (曾出演Broadway’s Ragtime, All The Way, Anything Goes) 將飾演Bruce;Susan Moniz (曾出演Broadway’s Grease, Chicago’s Marriott Theatre, Chicago Shakespeare Theater) 將飾演Helen;而主角 Alison 則由Kate Shindle (曾出演Broadway’s Legally Blonde, Cabaret) 飾演。 《悲喜交家》在2015年百老匯 季度創下空前盛況的成功,除了獲得了評論家和觀眾的熱烈歡迎,它還贏得了五項東尼獎,包括最佳音樂劇,這乃是第一部由女子獨家創作的音樂劇獲得這項最高成就。這是第一個有關女同性戀主題的百老匯音樂劇,並被列入多份雜誌如紐約時報、美聯社、紐約客、娛樂周刊、BuzzFeed、芝加哥論壇報和荷里匯 記者等的主要十大名單。

看舞台劇 Stage Play

亞歷山大與亞里士多德

日期:7月14至 8月6日

時間:7pm/7:30pm/8pm

地點:ACT Theatre

詳情:http://www.acttheatre.org

全球首演的《亞歷山大與亞里士多德》 將在七月中在ACT劇院正式上演,由Moby Pomerance(2015年ACT新劇本 “The Piano Men” 獲獎者)撰寫,故事描述一位學校老師,他在全國各地旅行為的就是教一群年輕人男孩。亞里士多德(Darragh Kennan 飾)在過程中遇到了當時只得十四歲的亞歷山大(Chip Sherman飾)。這個關於歷史上鮮為人知的時刻,它探討了亞里士多德如何精心設定亞歷山大大帝的道德指南,讓他成為一個人所皆知的世界征服者。作為2017年 Icicle Creek 新劇節的兩場戲之一,《亞歷山大與亞里士多德》是一個關於秘密的劇本。國王會做什麼來實現權力?他們會把什麼罪行視為文明的?一個年輕的男孩和一個古老的哲學家在這樣一個地方要做什麼呢?當被問及如何選擇這個世界首演作為ACT 今季的一部分時,藝術總監 John Langs 表示:「作為藝術總監的巨大樂趣之一是發掘和開發一個從未被探索過主題的新劇。《亞歷山大與亞里士多德》 帶觀眾進入強大的時刻,尤其是當我們必須對過去命運作出判斷,而忘記自己的身份。」

看展覽 Exhibition

Jennifer Zwick: The Idea & The Thing Itself

日期:7月6至 8月3日

時間:星期一至五 9am – 5pm

地點:Gallery4Culture

詳情:https://www.4culture.org

Jennifer Zwick 在建造照片結構上顛覆了生活上平凡的時刻和物件, 她專注於二元性,並重新詮釋和巧妙的主題,她邀請我們重新想像我們周圍的環境和我們的地方。 儘管她的照片充滿虛幻元素,它們全都由相機創建。 在建築道具和全套設備中,Zwick做出了意想不到的發現,並產生了新的想法,只有當她身體處於這些空間時才會出現:當一個39週孕婦進入門口時的輪廓; 當一個母親和女兒兩手分開停頓時, 當一個10尺的卡片房子巧妙堆疊時; 當第150朵花被添加到一堆時。 而且因為場景被這樣精確的捕捉,觀眾們能從關鍵的角度觀看這些作品,和揭開了導致這種情況的選擇和方法。