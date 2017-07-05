雪糕的季節來到了！本月編輯推薦！

By Zita Lam

Molly Moon 美味源自社會良心

本地最具創意又不失風味的 Molly Moon 雪糕店可說是西雅圖市民的最愛之一，每一天店鋪外等待的客人接踵摩肩，為的只是一嚐新鮮熱騰的威化筒配上嫩滑的雪糕。Molly Moon 團隊不但與多個當地農民和生產者合作，從果醬製造商、養蜂人、草莓農民和到本地咖啡烘焙廠，他們相信美味的來源全自社會良心。除了支持當地農場夥伴，他們每年捐增1%的收入予社區非牟利組織，亦通過糧食銀行捐款和安娜香蕉奶粉基金 (Anna Banana Milk Fund) 努力打擊當地的飢餓問題。他們專注女性平等並推崇多元種族文化的同時，堅持推廣平等和社會責任等訊息。



地點及營業時間

WALLINGFORD 12pm — 11pm

CAPITOL HILL 12pm — 11pm

MADRONA 12pm — 11pm

QUEEN ANNE 12pm — 11pm

U VILLAGE 11am — 11pm

COLUMBIA CITY 12pm — 11pm

REDMOND 12pm — 11pm

19TH/MERCER 12pm — 11pm

Sweet Alchemy Ice Creamery 雪糕加馬卡龍



位於大學道的Sweet Alchemy Ice Creamery除了有香濃滑嫩的雪糕，還有非常吸引的雪粽馬卡龍和雪糕蛋糕。店內裝潢華麗清潔，而說到最受歡迎的口味，當然是藍莓薰衣草、Nutella 香蕉、柴茶拿鐵、綠茶、墨西哥朱古力曲奇和黑芝麻。

地點及營業時間:



4301 University Way NE Seattle, WA 98105

11am-11pm

Frankie & Jo’s 利用最原始的材料

店鋪大部份的雪糕由發芽的腰果牛奶和椰奶組合而成，利用天然的甜美奶油質感，代替化學膠質成份。為了製造植物原材料滋養身體的同時又能滿足人們喜悅的雪糕，他們以剛發芽的堅果攪拌成牛奶並製作雪糕。他們考慮到人們或許對堅果過敏，亦會以純椰子製作雪糕。Frankie & Jo’s 的Sorbet 採用新鮮蔬菜和水果，以鮮榨並加入有機蔗糖製作而成。

地點及營業時間:

1010 E Union St Seattle, WA 98122

12pm – 11pm

Shug’s Soda Fountain + Ice Cream 誇張的吃法

在Shug’s Soda Fountain + Ice Cream 裡雪糕食法眾多，除了傳統的雪糕選擇，他們還有香蕉雪糕船、麥根沙士配香草雪糕和雪糕奶昔。位於派克市場旁邊，這店每一天都充滿客人，點著各種誇張的誇張。

地點及營業時間:

1525 1st Ave Seattle, WA 98101

11am – 10pm