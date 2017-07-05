26歲男子癡戀62歲老婦 被拋棄後精神差點崩潰！

2014年1月8日上午，在雨湖區廣場街道福利社區，一名舉止怪異的年輕男子，引起了大家的注意。他不僅將臉、手腳塗得通紅，且大冬天還光著腳。交談之後大家才得知，這名26歲的雲南小夥李強(化名)，從千里之外的杭州趕來湘潭，尋找他「失聯」多日的戀人。而令人意外的是，他的女友竟是一位62歲的湘潭娭毑。

雲南小夥的初戀很特別

2012年，李強從偏僻的雲南山區來到浙江杭州打工，通過兩年的辛勤工作，他慢慢有了一些積蓄，只要再奮鬥幾年，他就能回老家砌棟房子、娶個媳婦了。2014年初，他結識了來自湘潭的一位「大姐」劉娟(化名)。 「她是我的初戀，我全身心都投入到這段感情中，從未想過放棄。」從李強的敘述中，我們得知，62歲的劉娟給了他母親般的照顧，這使身在異鄉又從未談過戀愛的李強有了幸福的感覺。相識兩個月後，這對年齡相差36歲的男女同居在一起。

李強說，這個時候他才知道女友劉娟早有家庭，都抱孫子了，於是他考慮從這段「忘年戀」中儘早抽身。但劉娟卻告訴他，她和老公的感情不好，目前已離婚，這才徹底打消了他的顧慮。

女友失聯他追到了湘潭

「我可以不顧世俗的眼光愛她，但她卻一次次離開我！」李強說，儘管他和女友年紀相差一倍有餘，但他相信只要兩人相互扶持，一定會過上幸福的日子。此後，李強把兩年多辛辛苦苦積攢的幾萬元錢，都交到了劉娟手中，但這樣的幸福只維繫了短短6個月。

李強說，2014年10月初，正當他沉浸在愛情的甜蜜之中時，女友在一夜之間消失得無影無蹤，不僅帶走了他的全部積蓄，連牙刷、毛巾等都一件不留。毫無心理準備的李強幾乎崩潰，他無心工作、茶飯不思，在杭州尋找多日未果後，他又千里迢迢趕到了湘潭。

幾經波折後，李強終於找到了劉娟的家，但人不在。無奈之下，李強來到廣場街道派出所報案，他擔心劉娟會出什麼意外，警方多方努力也未能聯繫上劉娟。痴心不改的李強因為擔心劉娟的安危，一個多月裡走遍了湘潭的街頭巷尾，卻依舊沒找到人影。

62歲女友實際並未離婚

2014年11月中旬，「失聯」一個多月的劉娟又出現在李強面前。李強也沒有深究女友之前為何離開，兩人又在杭州擺起地攤，再度同居在一起。讓李強徹底崩潰的是，這次的甜蜜也僅僅只維持了一個多月，2014年12月31日，劉娟再度「失聯」，欲哭無淚的李強只能又來湘潭尋找女友。

在李強傾訴自己的遭遇時，福利社區的副主任湯平凡一路小跑回家，為這位小夥拿來鞋襪，又打來熱水，讓他洗臉洗腳換上鞋襪。大家也都紛紛開導李強，勸他放下這段本就難以被雙方親人所接受的感情，重新找個年齡相當的女孩子談戀愛，但倔強的李強只是咬著嘴唇默不出聲。

查詢戶籍系統後得知，劉娟其實並未離婚，而根據警方調查，劉娟在2014年10月返回湘潭期間，還曾與丈夫兒子生活在一起。聽到這個消息，李強的眼神更加黯淡了，但他仍不願放棄，「謝謝大家的關心，但我一定要等一個結果，我會留在湘潭找份工作，一直等下去！