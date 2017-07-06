10 款清涼消暑湯品

為了迎接西雅圖的夏天，不少餐廳都推出多款清涼新品，尤其是一系列的冰凍飲料甜品旨在解暑。可是大多的飲品只能解一時之渴，身體反而卻愈來愈燥熱，這時候可以在家利用不同食材的清涼解熱特性做成湯品，利用食療方式健康地針對身體的熱。以下是10款夏天實用消暑湯品，讓一家之「煮」輕鬆易上手。



鮮蜆湯

材料: 蜆仔600公克、薑20公克、米酒2大匙、水4杯、蔥花少許、鹽少許

作法:

1.薑切絲，蜆仔泡水吐砂洗淨,備用。

2.取湯鍋加入4杯水煮滾,放入薑絲、蜆仔、米酒。

3.煮至蜆仔開殼,加鹽調味再撤上蔥花即可。

大黃瓜肉片湯

材料: 大黃瓜1條、豬肉片100公克、薑片40公克、水1200cc、鹽 1大匙

作法:

1.大黃瓜去皮,切成塊狀。

2.取一湯鍋,放入1200cc水、作法1的大黃瓜塊、薑片和調味料,煮至瓜肉熟軟,起鍋前加入豬肉片煮熟即可。

佛手瓜排骨湯

材料: 佛手瓜 300公克、薑片 30公克、蔥段 1根、排骨150公克、水900cc、鹽 1大匙、酒 1大匙

作法

1. 佛手瓜洗淨，切塊狀；排骨洗淨，剁成小塊，放入滾水中汆燙，瀝乾備用。

2. 取一湯鍋，放入900cc水、薑片、蔥段、佛手瓜塊、排骨塊及所有調味料，加蓋燜煮約50分鐘即可。

南瓜薏仁紅豆湯

材料: 南瓜(帶皮)300公克、紅豆30公克、薏仁30公克、水800cc、昆布段5公分、低筋麵粉少許、柴魚醬油1大匙

作法:

1 紅豆、薏仁浸泡在水中6小時;昆布段泡水還原後剪成粗絲狀備用。

2 帶皮南瓜切滾刀塊,裹上薄薄的低筋麵粉備用。

3 取鍋燒熱,倒入1大匙沙拉油(份量外),將作法2的南瓜塊煎至略上色,放入作法1的昆布絲、瀝乾的紅豆、薏仁和水煮至滾沸。

4 再改轉中小火煮約20分鐘,最後加入柴魚醬油調味即可。

美味小秘訣

南瓜塊若是要拿來煮湯,可以先沾上一層薄薄的低筋麵粉,再拿去煎,這樣放入湯裡燉煮才不容易爛掉,吃起來口感也會紮實些。

椰汁紅棗雞盅

材料: 土雞1/2隻(約800公克)、青椰子1顆、紅棗12顆、薑片30公克、米酒50cc、鹽1茶匙

作法:

1.椰子切開後倒出椰汁於容器中;雞肉洗淨後剁小塊,備用。

2.煮一鍋水,水滾後將雞肉下鍋汆燙約1分鐘後取出,用冷水洗淨瀝乾備用。

3.將雞肉放入電鍋內鍋,加入椰汁、米酒、紅棗及薑

片,外鍋加2杯水,蓋上鍋蓋,按下開關。

4.待開關跳起,加入鹽調味即可。

冬瓜海帶湯

材料:冬瓜 500公克、海帶結100公克、薑片5片、高湯400cc、水 400cc、鹽 適量 、米酒 15cc、味醂15cc

作法:

1.冬瓜洗淨,以刀面刮除表皮留下綠色硬皮,切粗角丁;海帶結洗淨備用。

2.將所有材料放入電鍋內鍋中,再放入電鍋中。

3.外鍋加入1杯水,按下開關待開關跳起,加入所有調味料即可。

冬瓜泥濃湯

材料: 冬瓜300公克、雞絞肉100公克 、嫩薑絲5公克、香菜2根、鹽 少許、米酒1小匙、味醂1小匙

作法:

1.冬瓜去皮、去籽,切小塊後放入果汁機中,加入香菜一起打成粗泥。

2.熱鍋,倒入少許油,放入嫩薑絲、雞絞肉炒至雞絞肉鬆散,再加入水、冬瓜泥煮至沸騰。

3.轉小火再煮5分鐘,放入其餘調味料拌勻即可。

蓮藕玉米湯

材料: 蓮藕300公克、紅蘿蔔150公克、玉米塊180公克、豬大骨300公克、薑片2 0公克、水1000cc、鹽1茶匙

作法:

1.蓮藕、紅蘿蔔去皮,切滾刀塊;玉米切段備用。

2.豬大骨剁小塊,放入滾水中汆燙2分鐘後撈起洗淨瀝乾。

3.取鍋,先將所有材料放入鍋中,加水後蓋上鍋蓋,以中火煮滾後,改轉小火煮滾約30分鐘後,加入鹽調味即可。

絲瓜湯

材料: 絲瓜4 0 0 公克、蔥 粒2 0公克、薑片10公克、蝦米30公克、水400cc、鹽1/2茶匙、白胡椒粉1/4茶匙

作法:

1.絲瓜沖洗後,用刀刮去表面粗皮後切厚片;蝦米用水泡5分鐘後洗淨瀝乾備用。

2.熱鍋加入少許油(材料外),放入蔥粒、薑片和蝦米以小火炒香。

3.接著加入絲瓜片改以中火翻炒,炒至絲瓜微軟後,加入水煮滾後,改轉小火煮滾約3分鐘,再加入鹽和白胡椒調味即可。

(資料來源：楊桃文化)