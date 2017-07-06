西雅圖收到五千萬新建第一大道有軌電車

據2016年數據顯示，第一山的有軌電車的平均載客量為840049人，每小時32名乘客(Jean Sherrard)

（編譯：陸雨陽）西雅圖市表示，新建的第一大道有軌電車，與其他兩條有軌電車線路連接起來，將會有效增加該區域的載客量。西雅圖市議會在週四收到了聯邦政府給予的五千萬美金，來幫助建造第一大道的新有軌電車的建造。雖然有報道稱，第一大道有軌電車的載客量並不理想，而市民對南聯合湖（South Lake Union）與第一山（First Hill）有軌電車的依賴性也不高。

這個匿名的委員會在之前已經決定修繕市中心過道，而公共設施的搬遷也已經開始實施。

會議委員們在賭一個新的有軌電車將在2020年吸引至少兩萬民乘客，而三路電車的載客量總額將達到兩萬陸仟人。

這個名為「市中心連接器」的電車也將修建到派克市場、輪渡碼頭、先鋒廣場和本地公交中轉站。

市議員賽麗·拜格肖（Sally Bagshaw）說：「我們預計將會迎來巨大的載客量，因為大多數人都不想在停車上浪費精力，修建這個有軌電車將會解決多個交通困境。但儘管有明確的路線，如果南聯合湖附近堵車，有軌電車仍然會晚點。」

去年南聯合湖有軌電車只接待了518248名乘客，自2013年以來下降了三分之一，由於可靠性降低（擁堵）和公交選擇的增加，乘客們不再選擇有軌電車。

2016年，西湖大道（Westlake Avenue） 的電車段載客量有所下降，因為多數乘客都選擇了四十路和C線公交車。與此同時，交通堵塞讓有軌電車無法按時行駛。這條線路每小時載客量僅為40人。而第一山有軌電車每小時載客量更少，只有32人。今年三月，由於線路故障導致一列電車在百老匯大街上無法正常剎車，該電車服務因此暫停了三週。

西雅圖交通運輸部主任史考特·庫布里（Scott Kubly ）表示，他正在研究一項減少交通堵塞的計劃，大眾交通將會從Pine street到Marison street的百老匯大街左側行駛，而公交車和有軌電車可以用右邊的專用車道。

儘管特朗普政府提出了取消交通補貼的建議，但國會還是批准了第一大道有鬼電路2017年新建的五千萬美金的費用。西雅圖官員預計，明年聯邦政府將再撥款2500美金，而剩下的1.25億美金則要靠本地的稅收收入來支付了。

公交專用道會在第一大道留下一條大眾通用車道，並取消路邊停車。

議員麗薩·何博德（Lisa Herbold）擔心這個城市做不到預測的那麼樂觀。可持續發展和運輸委員會週四通過了她的修正案，要求一個頻繁的現金流量報告和一個覆蓋損失的計劃，市議會預計將在七月進行最後投票表決。