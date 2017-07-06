「加華作協」30周年會慶與SFU合辦 「第十屆華人文學研討會」及座談晚宴

(溫哥華消息)為慶祝加拿大華裔作家協會創會30周年，及推動加華文學與海外華人文學，該會定於2017年7月16日與西門菲沙大學(SFU)林思齊國際交流中心合辦「第十屆華人文學國際研討會」，邀請加、美、中、港、台、韓、泰等各地學者、作家與會，共襄盛舉。作協30周年的會慶晚會亦將於當天舉行。

「加華作協」已組成30周年會慶晚會與「第十屆華人文學國際研討會」的籌備委員會，成員為：榮譽主席盧因、貝鈞奇；主席陳浩泉；執行主席梁麗芳；副主席青洋、任京生；顧問王健（Jan Walls）、白先勇、余光中、洛夫、胡菊人、姜安道（Andrew Parkin）、馬森、陳建功、梁錫華、瘂弦、葉嘉瑩、詹森（Graham Johnson）、劉以鬯、劉再復、聶華苓、嚴家炎；委員李盈、陶永強、曹小莉、陳麗芬、陳華英、施淑儀、黎玉萍、韓牧、李敏儀、楊蘭。文學研討會的協辦機構為大溫哥華中華文化中心、加中筆會、魁北克華文作家協會。

本屆研討會主題為「跨越與交流：加華文學的流變與成就」。與會者將圍繞以下幾個專題進行探討：加華作家與作品研究；華文文學與華人文學的關係比較；流動、文化認同與移民文學的新視野；加華文學文類研究——詩歌、散文、小說；中港台澳文學與加華文學的關係；從世界華文文學的角度審視加華文學；個人創作經驗與世華文學的關係等。是次研討會的論文將收錄於場刊中，歷屆研討會的論文亦計劃出版一論文合集。會後外地來賓將有兩天遊覽與文化考察的安排。

「第十屆華人文學國際研討會」定於7月16日（星期日）上午 9時至下午 5時舉行，地點華埠大溫哥華中華文化中心文物館二樓（555, Columbia St.Vancouver）。「加華作協」30周年會慶的晚會亦於16日晚上6時在溫哥華華埠富大海鮮酒家舉行。晚宴前有座談會，主題為「加華文學與世華文學面面觀」。會場亦有加華作家近作書展。

研討會、座談會與會慶晚會均歡迎會員與文友參加，報名與查詢請電：604-872-2631（黎小姐）；604-228-8522（陳小姐）；E-Mail:ccwavan@gmail.com ；或參閱網頁：www.ccwriters.ca 。