西雅圖最棒的早午餐餐廳 Part 1

By Tracy Wang

以下的25家早午餐餐廳都提供非常美味的早午餐。其中的許多家都注重創意性，並提供不同於以往的Bloody Mary與Benedict。而主要提供傳統早午餐的餐廳也因它們的美味程度而無需任何改變。

1.Stock-Stock的主廚兼店主Chris Blanco提供一份小而精緻的菜單。因他特別喜愛亞洲風味，他的菜單包括許多東方口味，像是粥與越南河粉。但他也提供美式經典食品，像是有著紅蘿蔔與甜菜根為內餡的土豆餅，而它的價錢也十分實惠。（500 NW 65th St, Seattle, WA, 98117/ 206-335-2224）

2.Salare-受到多種國家菜色影響的Edouardo Jordan將他的早午餐菜單打造的同樣多樣。開胃菜包括帶餡煎餅，白脫牛奶餅乾與創意性料理，像是酸奶配南瓜。（2404 NE 65th St, Seattle, WA, 98115/ 206-556-2192）

3.Burgundian-Burgundian的早午餐只在週六與週日的10點到4點提供。來到這家餐廳的民眾們不妨嘗嘗以肉為主的Carnivore Strata與Bruleed Oranges with Yogurt。（2253 N 56th St, Seattle, WA, 98103/ 206-420-8943）

4.Brimmer and Heeltap-大廚Mike Whisenhunt將早午餐與晚餐看做同一個等級，所有民眾也能在早午餐菜單中找到許多肉類餐點與有著亞洲風味的餐點。菜單上非常值得一試的有Dungeness Crab Salad與Giant Lemon Pancake。（425 NW Market St, Seattle, WA, 98107/ 206-420-2534）

5.Porkchop & Co.-這家新早午餐餐廳非常注重使用本地的食材與調料。它的菜單也一直在改變，最近值得一試的餐點有kimchi hash與signature smoked beet breakfast bowl。它的早午餐時間是週三到週五的八點到兩點，週六的九點到兩點，週日的九點到三點。（5451 Leary Ave NW, Seattle, WA, 98107/ 206-257-5761）

6.Stoneburner-Stoneburner的早午餐菜單與晚餐菜單十分的相似，民眾們還是能夠品嘗到grains, veggies與pizzas。而早午餐特有的餐點有lamb hash與一些以蛋為主的餐點。（5214 Ballard Ave NW, Seattle, WA, 98107/ 206-695-2051）

7.Rockcreek Seafood & Spirits-這家餐廳的早午餐偏離了它在全世界的海鮮主題，並著重在南方口味，像是buttermilk biscuits with low country gravy與Southern-fried game hen。（4300 Fremont Ave N, Seattle, WA, 98103/ 206-557-7532）

8.Tarsan I Jane-這家餐廳的五道式餐點結合了本地與國際性的口味，多虧了大廚Perfecto Rocher的豐富遊歷。來到這家餐廳的民眾一定要品嘗美味又好看的太陽系餐點。（4012 Leary Way N, Seattle, WA, 98107/ 206-557-7059）