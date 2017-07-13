龍獅擺舞！本週末國際華埠區慶祝「龍的盛夏」

By Zita Lam

由麥當勞呈獻，第42屆唐人街 – 國際區夏季節正式回歸！活動將在本週六（15日）中午開始至翌日（16日）下午6時結束，詳細資料請參閱下文。來自本地數百名的文化表演者已經蓄勢待發，準備在這個西太平洋堪稱最大的藝術節上演出。舞獅龍舞者，日本音樂家，武術團體，亞洲演奏團隊，甚至是世界知名的霹靂舞者都在本週末踏上舞台，展現西雅圖的多樣性和獨特的文化遺產。

市民可以來到區域進行 $3 步行美食之旅，超過40家來自全球各地的當地餐館會提供只售$3的小食，包括金邊的雞翅、World Pizza 的著名比薩餅、近年新開張的goPoké 生魚飯。自問是食物愛好者的你嚐過五家或以上餐廳，更有機會贏取 Delta Airlines 機票。而$3 步行美食菜單可在信息展位和參與餐廳找到。

除了食物和飲料之外，活動當天亦會提供許多家庭娛樂，從受眾人歡迎及喜愛的麥輝功夫會，西北功夫和健身俱樂部，到櫻花角色扮演比賽。與此同時，摺紙工作坊，小孩活動和手工藝品也會在本週未於新開放和擴大的Hing Hay Park 展出。節日將於星期六下午4時45分在主舞台舉辦第二屆成人和小孩吃餃子大賽，參賽者可以在比賽前30分鐘報名，大會將隨機選擇 5名準備大開「吃」界的參賽者。

隨著「龍的盛夏」主要兩天的活動，市區與本土商家會延續這氣氛至本月23日。下週四（20日）有每月一次的「歡樂時光食物步行」，時間為下午4時至7時。當日下午5時至7時環保工藝品博覽 (API Arts & Crafts Fair) 會在Hing Hay Cowork 舉行，晚上5時至9時更有由永隆博物館舉辦的Jam Fest音樂晚會。而唐人街海洋節遊行將於7月23日（星期日）舉行。

欲了解更多關於「麥當勞呈獻：龍的盛夏2017」的信息，請遊覽www.cidbia.org/events/dragonfest或關注Facebook，Instagram和Twitter @iheartID的更新。