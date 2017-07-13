西城好看 | 文化、藝術與娛樂活動預告

【看音樂劇】

深夜小狗神祕習題

日期：7月25至30日

時間：時間據日期而定

地點：The Paramount Theatre

詳情：https://www.stgpresents.org

STG呈獻和「百老匯在派拉蒙劇院」在本月歡迎《深夜小狗神祕習題》！這音樂劇見證了聲效、音響、燈光及特別效果的時刻。另請注意，該節目包含一些成人語言和主題。曾獲五項2015年東尼獎®包括最佳音樂劇，《深夜小狗神祕習題》為本年KeyBank「百老匯在派拉蒙劇院」季節的一部分而隆臨到西雅圖！被紐約時報譽為「最完美的身臨其境的百老匯作品」，這個「令人眼花繚亂」（美聯社）的劇目是西蒙·斯蒂芬斯（Tony Stephens）的新作，改編自馬克·哈頓（Mark Haddon）的暢銷小說並由得將導演瑪麗安·埃利奧特（Marianne Elliott）執導。故事講述十五歲的克里斯，他有一個非凡的大腦;他非常聰明，卻應付不了日常生活。當他被懷疑殺死鄰居的狗時，他開始確定真正的罪魁禍首，這導致了一場徹底破滅的發現，並且將永遠改變他的人生的旅程。

【喜慶節日 Festival & Fair】

阿拉伯節：文化根源和當前阿拉伯世界的影響

日期：7月15至16日

時間：星期六 12pm – 9pm ; 星期日12pm – 6pm

地點：西雅圖中心 Armory

門票：免費

詳情：www.arabcenterwa.org

為期兩天的活動包括：伊拉克Dabke舞團表演民俗舞蹈和演講者Afifi Durr帶領互動式研討會。此外，在Armory 和 Mural 露天劇場的舞台上還有完整的音樂和舞蹈表演，包括許多當地的文化藝術家，如喬治·塞多克(George Sedak) 三重奏，大麗花月亮 (Dahlia Moon) 和沙赫拉德舞蹈團，結他手歌手Ghassan AlQaisy，Tarik Bentlemsani，及 Naseem樂隊等等。阿拉伯音樂節亦有為兒童和家庭而設的活動，包括阿拉伯手製作坊，幼兒活動，還有一個阿拉伯兒童學習班。這兩天阿拉伯市場也有購物機會。在第一次波斯灣戰爭結束後，節日組織者試圖展示阿拉伯文化和藝術，展示阿拉伯和阿拉伯美國人的多樣性，人才和成就，增加對社區更廣泛的認識。

AAPI 工藝品博覽會

日期：7月20日 (星期四)

時間：6pm – 9pm

地點：唐人街國際區

詳情：https://hhcsummerartscrafts.eventbrite.com

去年夏季亞裔美國和太平洋島民（AAPI）工藝美術展覽會吸引了超過200多名參與者和16位供應商，而今年更期待展出20多家供應商。 為了提高AAPI社區藝術家和手工藝者的知名度，組織為藝術家提供了一個新的場地，在西雅圖唐人街國際區出售其原創藝術和手工藝品。 在7月20當天晚上更有社區合作活動，充分的娛樂，吃飯和購物體驗：

1.西雅圖的唐人街國際區（CIDBIA）歡樂時光食物步行（5pm-7pm），參與CID餐廳的費用分別為$2，$4和 $6。

2. IDEA空間派對（5：30pm -9pm）享受音樂，遊戲和樂趣，同時慶祝西雅圖三大歷史悠久的胡同之路。

3. 永隆博物館的唐人街嘉年華（5：30pm-9pm）到附近的各個場館享受現場音樂表演。