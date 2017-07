南韓近日公布了南韓聲稱是第一支的已知「慰安婦」影片。(歐新社)

南韓女性家庭部部長鄭鉉(音同炫)栢(音同柏)10日說,要推動將慰安婦相關文件納入聯合國教科文組織的「世界記憶名錄」,日本政府11日抗議。

世界記憶計畫(Memory of the World Programme)是聯合國教科文組織發起的計畫,其中包括「世界記憶名錄」(Memory of the World),旨在保存文獻,以免遭遺忘、忽視和破壞,截至2009年為止共納入193項世界記憶。

日本外相岸田文雄說,把慰安婦文獻納入世界記憶「違背了教科文組織『促進成員國之間的友誼與了解』的宗旨,我們已向南韓政府嚴正表達立場」。日本內閣官房長官菅義偉也說,日本已向南韓「發出強烈的訊息」。

鄭鉉栢透過發言人回應說,仍將推動登錄世界記憶與10日宣布的建立慰安婦紀念館計畫,「慰安婦已是世界議題,不只是雙邊議題,國際社會會支持我們」。

歷史學界估計,二次大戰時共有20萬人被強徵為慰安婦,絕大多數是韓國人,也包括中國人。