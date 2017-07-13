航母遼寧號抵港 民眾掀追艦熱

中國航母艦遼寧號7日清晨駛入香港水域，預計訪港停留5天。(取材自香港電台)

解放軍海軍16艦編隊航空母艦遼寧號及3艘屬艦，7日清晨開進香港水域，訪港停留5天。以實名制派發2000張參觀券，另向特定團體發放1600張門券；民眾爭睹航母英姿掀起一波追艦熱。

這次遼寧號艦隊訪港的目的是慶祝香港回歸20周年，這也是遼寧號艦隊首次訪港，整個編隊有遼寧號、飛彈驅逐艦濟南號和銀川號、飛彈護衛艦煙台號、多架殲15戰機和多型直升機。

遼寧號訪港，9日為開放參觀的最後一天，不少參觀者登艦前特地提款，補充「銀彈」，只為搶購艦上紀念品。據了解，遼寧艦紀念品於8日午2時許就被搶空，有人雙手拿著裝滿戰利品提袋滿載而歸，更有人大手筆花了4000港元掃盡紀念品。

大公報報導，市民林先生豪擲4500元買了衣服、鑰匙圈等紀念品，他表示是因為很多朋友未能登艦參觀，故拜託他幫忙買紀念品。另一參觀者盧先生準備近千元購買紀念品，包括T恤、帽等，但部分商品為限量發售，故沒有買得好多；王先生擇準備了800元買紀念品，最希望購得殲-15戰鬥機模型。

為慶祝香港香港回歸20周年，解放軍駐港部隊繼前日開放昂船洲和石崗軍營，同時讓巿民登上三艘遼寧艦屬艦參觀，更開放新圍軍營。軍營內舉行升旗儀式、軍樂隊列表演、刺殺操表演等，還有軍營的小菜糕點製作介紹，有學生參觀後大讚刺殺操「很有氣勢、很型！」兩天下來，軍營開放日活動共吸引了五萬市民參與。

另據明報報導，8日亦有多艘接駁船抵達中環碼頭，讓前日未有上岸的軍人，於港遊覽一日。有軍人表示會到尖沙嘴和銅鑼灣一帶購物，體驗一下香港環境。也有駐港部隊人員到碼頭迎接，準備帶他們飲早茶，希望「簡單緩解一下他們經常在船上漂的感覺」。