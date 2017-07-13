美國失保族暴增 今年高達200萬人

今年截至目前為止，沒有健保的美國成年人，人數已經增加到200萬人。圖為大批民眾10日進入參院，在共和黨參議員的辦公室示威，反對新健保法案替代歐記健保。圖／路透 許振輝

蓋洛普民調(Gallup)與網路醫療資訊平台Sharecare在10日聯合公佈的最新健康福利調查指數顯示，今年截至目前為止，沒有健康保險的美國成年人，人數已經增加到200萬人。

統計顯示，在今年第二季當中，沒有健保的美國成年人約占11.7%，該比率較去年底出現的10.9%歷史新低略有增加。研究人員指出，雖然無健保的成年人人數比率只有微幅上升，但如此變化卻在統計上具有重大意義。

歐記健保到底是好是壞，雖然在政治上仍充滿歧見，但這套健保方案上路之後，卻讓沒有保險的美國成年人比率創下歷史低點，高達2000萬全美成年人因此獲得健保。回顧2013年第三季，當時全美成年人當中約有18%沒有健保，是近年來統計高峰，這個比率從當時到現在，已一路縮水到只剩11.7%。

國會預算辦公室(CBO)估計，在共和黨版本的健保法案之下，約有2200萬民眾將失去健康保險。根據蓋洛普與Sharecare的調查，失去健保的人口族群主要為年輕成年人，以及自購保險的民眾。這些民眾面臨的衝擊在於，保費開銷上漲，奧巴馬政府所打造的醫療保險市場榮景不再，消費者的選擇變得越來越少。

如果以年齡進一步區分，這項聯合調查統計顯示，18歲至25歲年輕人當中，從去年底到現在的失去保險人數比率，增加了大約1.9%；26歲到34歲年輕人之間，從去年底到現在的失保人數比率則多出了大約1.5%。

Medicaid白卡受益人 普遍滿意醫療照顧

美國醫學會期刊10日公佈一項對全美超過27萬名參加者的調查結果顯示，各地接受醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)補助的受益人，大多對他們的保險和醫療服務表示滿意。

研究人員要求Medicaid參加者為他們的保險做出評分，在十分制的評分標準中，絕大多數人給出7.9分。受訪者的代表性廣泛，包括各性別、各種族、各年齡段和參加各種的保險計畫的人，顯示人們普遍對Medicaid表示滿意。研究人員稱，參加者都對他們通過Medicaid得到的保險計畫感到滿意。

研究人員說，不同群體的民眾都給出較高評分，使他們感到驚訝，因為不同年齡、不同性別和不同州的民眾，在對Medicaid滿意度上的差異不大。研究人員指出，調查結果顯示Medicaid保險計畫的主要受益人對這項政府保險計畫的滿意度，因此可為有關Medicaid的辯論提供有幫助的訊息。