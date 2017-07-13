61歲劉曉波末期肝癌去世　未能圓夢「死在自由國度裡」

諾貝爾委員會主席亞格蘭向著一張空凳，將2010年諾貝爾和平獎授予當時在囚中的劉曉波，以表彰他為爭取和維護中國基本人權，長期非暴力的努力。這時全場起立，鼓掌接近一分鐘。全體嘉賓三度起立鼓掌。（路透社）

諾貝爾和平獎得主劉曉波患末期肝癌，瀋陽司法局在晚上9時15分透過網頁公布，劉曉波因器官功能衰竭，於今日傍晚(13日)離世，終年61歲。劉曉波病重時仍堅持「死也要死在自由國度裡」，最終未能圓夢。

劉曉波的情況一度十分反覆，其好友、《零八憲章》首批簽署人野渡今日(13日)在凌晨3時，一度引述家屬消息指劉曉波已彌留。不過，到清晨7時則指劉曉波已「挺過來」。及至後再指劉曉波大約在中午時陷入彌留狀態。野渡又引述做醫生的朋友說，劉曉波會反覆甦醒，但每次相隔時間會越來越長，直至不再甦醒。

至於醫院方面，在劉曉波留醫的腫瘤內科病房所屬樓層，大批便衣警員看守，升降機及樓梯等通道都有人把守，家屬和醫護人員外均不能進入，醫院其他樓層未見加強保安。醫院附近的餐廳及酒店大堂，都有大批便衣警員監視。

中國醫科大學附屬第一醫院昨日(12日)下午通報，劉曉波病情垂危，醫院正在全力搶救，家屬知情並已簽字拒絶氣管插喉。

院方指劉曉波病情加重，腎功能、肝功能、呼吸功能衰竭，並有自發性腹膜炎、感染性休克、不全腸梗阻、彌漫性血管內凝血。劉曉波需要氣管插管以維持生命，但家屬在聽取醫護人員解釋後，拒絶氣管插管。

劉曉波在北京的朋友胡佳得知劉曉波病況後哽咽，他估計家屬拒絕插喉，是仍希望事情有轉機，可以讓劉曉波出國；因為一旦開始插喉使用機器呼吸，劉曉波就永遠不能離開病床。胡佳希望劉曉波能夠堅持：

只要留有一口氣，家人和朋友都仍有一絲轉機，醫療專機亦已經準備好，隨時帶他出國。

中共前總書記趙紫陽的政治秘書鮑彤前日(11日)凌晨亦在Twitter寫道：劉曉波昨天(10日)說，他，死也要死在自由的國度裡。又說，劉霞應該到自由的國度裡去生活。生作自由人，死為自由鬼：這是曉波畢生的追求。中國很大，容得下自由和自由人麼？

身處美國的劉曉波國際代表律師簡瑟爾（Jared Genser）於本周一(10日)發表聲明指，已準備有足夠設施的醫療專機，及相關醫護人員，在中方批准後可快速地送劉曉波出國治療。

英國廣播公司（BBC）報道，簡瑟爾在聲明中表示，無人相信中國政府不容許劉曉波出國是出於醫療原因，而曾探訪劉曉波的美國、德國醫生，都認為劉曉波可以安全轉運，國外也可提供中國沒有的治療方法，延長劉曉波的生命數周，以及讓他減少痛苦。他批評中國政府拒絕可延長劉曉波壽命的治療，是故意加速其身亡。

2008年12月8日，劉曉波因起草《零八憲章》被刑事拘留；翌年被正式批捕，被北京法院以「煽動顛覆國家政權罪」判囚11年。今年6月，傳媒報道傳出劉曉波病重的訊息，後來證實他患上末期肝癌，並引發是否適合保外就醫的爭議，其間院方曾發佈指：「美德專家稱劉曉波到國外也沒有更好的辦法」，但美德專家後來澄清，劉曉波可移送海外接受治療，而且必須要儘快移送，美德兩間癌症中心及大學都同意接收劉曉波。