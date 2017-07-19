時光如風飄過。每晚我都站在窗前凝望著天空，無數流星飛走。轉眼一年，我不但忘不了您，然而，從來沒離開過對您的思念，您銘刻在我心中的痕跡，您的音容笑貌，依然那樣清晰明亮。

您走了，我再也見不到您了，但在我心裡裝著的，依然是當初那樣慈祥、溫情的樣子。見不到您之後，我曾無數次呼喚您的名字，總想悄悄地把您拉回我的夢中。渴望著觸摸到您的笑容，渴望再和您輕歌漫舞，渴望那朵牽牛花開，和您站立在某個清水湖畔，靜看日落煙霞。

牛歌，我崇尚您的為人，您的美德。您純潔、善良、正直、質樸、勤勞。數十春秋，始終仰望，堅守一份對平淡生活的熱愛和追求。

您有善待別人的那種胸懷，您那麼有涵養，能處處理解別人，欣賞他人的長處，包容別人的極大能力。您見識多廣，是因為您勤讀好學所得到的收穫。您關心幫助他人視為已樂，在當今的紅塵世界中誰能及？

牛哥，我敬佩您對信仰的堅守與執著，對工作的忘我，對事業的奮鬥精神，對物質、名譽無欲無求，您的一生難能可貴，我永遠銘記，永遠懷念您。

牛哥，「太平洋邊夕陽紅」是您留給我的一幅遺作，我常獨坐在窗前泡一杯清茶，凝望這牽絆著我心靈的美作。夕陽是那麼的美麗、溫馨、迷人。我此刻在孤獨裡迷惘中徘徊，回想和您相遇的日子，那秋月的陽光火熱，楓葉紅遍，秋月有情，在這大千世界裡和您緣聚。您愛的這杯美酒，讓我陶醉，我激動流淚，至今未忘您擦拭我眼淚時的溫暖。我懷念和您相視而笑的日子，懷念您指點我研讀詩書的時刻，懷念我們共讀古今中外聊天的夜晚……

牛哥，回來吧！我盛裝束花在門口等您回家。

牛嫂

2017年7月5日