追念鄧公日華逝世一周年 – 彭秋楓

雁過留聲憶鄧公，痛失賢良眾悲慟。

愛國愛家耕耘在，功在僑社樹青松。

鄧公日華先生離開我們不覺已一周年了，大家都很懷念他，他在華人社區中是享當當的社區領導者和社會活動家，他積極熱心推廣僑社公益事業，密切聯繫各層面廣大群眾，對人態度友善和靄，健談可親，做事低調，盡心盡力為社區服務，他為華人華僑做的好事實在是難以盡術，這裡藉此鄧公逝世一周年之際，僅列舉出二三事作為對鄧公的緬懷。

他是《西城時報》總編輯，一向來把美國、中國和世界上發生較重要新聞及時在《西城時報》報導。

他胸懷廣闊，以公字為先，在社區活動中重視愛國愛鄉熱心公益事業，把積極參與社區各種活動，有能力、有影響力的群眾多人推薦到國內省、市僑聯當海外議員、委員、理事、顧問，讓更多人能為在異國他鄉的僑胞服務，成為西城華僑華人的「伯樂」。

他經常深入社區傾聽僑胞意見與訴求，向省市僑聯反映情況，盡力為僑胞解決疑難問題，如幫助西雅圖僑胞張先生落實房屋退還；又如西雅圖陳運楊醫生在家鄉的家族祖墳墓地的糾紛，雖在國內多次向有關部門反映，但仍無法解決，鄧公把事情真相發表在《西城時報》上，引起國內政府有關部門注意，認為這是侵犯僑胞利益，覺得不妥，最後當地政府按歷史事實真相，歸還屬於陳運楊醫生家族的祖墓地，保護僑胞的正當利益，至今，陳家仍津津樂道。

鄧公把祖國改革開放取得成就，經常刊登在《西城時報》上，讓更多海外華人僑胞閱讀瞭解，如將深圳特區、韶關、清遠、順德、鶴山、肇慶、湛江、開平碉樓的發展情況逐一介紹其經濟飛躍發展的改革成果，大力弘揚中華文化藝術，促進中美多元文化的和交流融洽。

西雅圖華埠華人社區建埠百年來都沒有一個標誌性建築，經過社區眾多僑社長老的商討，決定要建立一座牌樓，成立了一個基金會，為此，在伍德麟、李文輝主席等20多個理事的領導下，鄧公奔走於華僑堂館會所、僑商之間，深入宣傳建立牌樓的意義，得到各界僑胞的大力支持，踴躍捐款，群策群力，在魯班建築公司的全力籌建下，華州華人盼望近一個世紀的「中華門牌樓」終於在2008年2月9日上午10時隆重落成剪綵，它屹立在華埠的主要街道上，向人們展現出雄偉莊嚴、光彩奪目的美麗英姿。中華門牌樓的建成，顯示西城華僑華人團結、自愛、自重、自尊、自強不息的愛國愛鄉精神，給中國城帶來新面貌，增強美觀、活力和文化魅力，使華埠充滿欣欣向榮景象，這是「振中華之氣，揚民族之威」。市政府長官亦贊牌樓是華埠社區永恆文化遺產。

2008年4月25日在鄧公領導美中經文會一行11人應邀赴中國首都北京參加「共建和諧中國，祝福好運北京」一系列華人聯誼活動的盛會後，組委會特別關懷來自西雅圖代表，五一國際勞動節那天，安排我們住進聞名海外的釣魚臺國賓館參加國宴，享受國賓之福，真是三生有幸，使大家沉浸在無比歡樂幸福之中，體現了祖國母親對海外僑胞的深厚情誼。

2012年11月8日美東颶風桑迪肆虐、2008年6月中國汶川大地震、臺灣8.8風災水害，《西城時報》都及時報導，發動慈善捐款，各團體、個人湧躍解囊捐款捐物，幫助災民迅速重建家園。

對華州州長、郡長、市長的競選活動、健安療養院成立30周年慶典及籌款、各公所春宴、華音藝術團弘揚中華文化藝術他都積極參與籌畫，他多次表示各個宣傳媒體一定要宣傳和弘揚中華文化，讓中華文化藝術融入美國多元文化社會中發揚光大。

廣州文化藝術節，每兩年一屆，一至五屆都是由鄧公具體組織、填表、收費、住宿、景點參觀，他領導每屆60—70多人參加，西雅圖是世界各國最多僑胞參加，得到大會表揚。

2013年鄧公帶領60多僑胞回廣州參加「第一屆世界廣府人共圓中國夢的懇親大會」，來自世界57個國家3000多僑胞參加，受到黎子流會長及廣東、廣州的省、市領導熱烈歡迎和無微不至的接待，大會派出多部汽車將代表送到韶關南雄珠璣巷參觀，珠璣巷是廣府人先祖的發源地，是中原南遷的先祖們經歷艱苦的遷徙進入廣東的第一站，這裡有著170多間各姓氏祠堂，先人們經過一代代在這含辛茹苦建設家園後，又一代一代離開這裡，向更遙遠的南方各地遷移，所以南雄珠璣巷就成為廣府人夢裡故鄉。先人們艱辛勤勞開拓精神

2015年，在舉世隆重紀念世界反法西斯戰爭和中國抗日戰爭勝利70周年期間，他組織有關文章追述當年華僑華人參加抗擊法西斯的戰鬥事實，揭露日本法西斯的罪惡暴行，刊登在《西城時報》上，得到廣大民眾的好評，讓人們不忘那造成世界浩劫的第二次世界大戰，警惕日本軍國主義的復活，維護世界和平。

由十名平均年齡72歲的老太太組成的《夕陽紅》舞蹈隊自成立演出之後，鄧公就給予極大的關懷指導，指出了節目演出的方向一定要以宏揚中華文化，以健康快樂的姿態展現在華人華僑面前，在每一階段演出之後及時幫助進行總結表彰。他在松柏樓療養期間還帶病把《夕陽紅》舞蹈隊的成長歷程編寫好，刊登在2016年6月16日《西城時報》上，這是他一生最後寫作報導的文章。

鄧公於2016年6月24日入院，7月15日與世長辭，是我華人社區的最大損失。讓我們痛失一位關心僑胞利益，關懷華人成長的貼切心人。

我們緬懷鄧公，要學習他一心為公，一心為僑胞服務，無私奉獻，心系華人社區，關心僑胞疾苦的精神，學習他一生勤奮筆耕，宣揚中華文明，介紹祖國改革開放經濟騰飛成果的積極取向。我們活著的人就應該把這種精神繼續發揚，以慰鄧公在天之靈。

2017.7.3