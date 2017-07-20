英脫歐正式談判 先談公民權分手費

英國和歐洲聯盟（EU）脫歐談判代表會面，表示要開始討論實質問題。（歐新社）

英國和歐洲聯盟（EU）脫歐談判代表17日會面，承諾將在第一回合正式談判「專注商討正事」，將聚焦雙方公民權和天價分手費等議題。

路透社報導，歐盟談判代表巴尼耶（Michel Barnier）在布魯塞爾歐盟執行委員會（European Commission）迎接英國脫歐大臣戴維斯（David Davis ）時，戴維斯告訴記者，「我們上個月的會面有了好的開始，如今要開始討論實質問題了。」

戴維斯說，「對我們而言，現在要取得良好進展是非常重要的事情」；戴維斯一個月前在英國公投脫歐屆滿一周年時，啟動談判並進行首日會談，商定談判日程。他還說：「如今是時候專心討論正事，讓這成為一場成功的談判。」巴尼耶說：「我們現在將鑽研問題的核心。我們必須檢視和比對各自立場，以取得良好進展。」

兩人都拒絕進一步提出評論，巴尼耶說，雙方談判代表花費4天時間處理一連串優先議題後，將於20日召開記者會。

美聯社報導，本周會談將聚焦英國脫歐後雙方公民權利、英國必須支付的分手費、愛爾蘭邊界問題及歐洲法院管轄權問題。

英國和歐盟希望今年夏天能在這些議題上取得充分進展，就能在10月或11月開始討論彼此的未來關係。