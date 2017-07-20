Murray 市長簽署一項要求巡邏警官配戴隨身攝影機的行政命令

西雅圖（2017 年 7 月 17 日）–Ed Murray 市長與市律師 Pete Holmes 合作，簽署了一項行政命令，要求所有西雅圖巡邏警官配戴穿戴型攝影機（隨身攝影機）。該命令要求西雅圖警署 (SPD) 在 7 月 22 日前完成西管區單車巡邏警官攝影機的配戴，以及在 9 月 30 日前完成西管區所有警官攝影機的配戴，讓警署按時將已執行多次實驗性的計畫完全徹底實施。所有其他警官會在按照每月指定管區分派的方式獲得攝影機。Murray 市長正在迅速執行該計畫，以確保警官在使用重大武力時的過程皆有攝影機的紀錄。

「隨身攝影機能改善雙方的行為並緩解緊張局勢，」Murray 市長說道。「因為立法上的僵局，讓要全面地實施隨身攝影機的計畫花費了太長的時間─我們早該邁步向前了。該命令將使路上的警官配備攝影機，讓我們能知道警民互動的事發經過。這一等級的問責制對警民雙方都是有益的，且能幫助正遭受傷害的社區─特別是非裔美國人之社區─重建信任。」

「隨身攝影機也以有效警官問責工具為名，」市律師 Holmes 說道。「其不僅能提高警署的社區信任度，還將為我們的警官提供一定程度的保障。Murray 市長今天的這個行動將有助於確保 SPD 盡快地部署攝影機，同時繼續與我們的警察工會進行誠摯的商議。」

Murray 市長首先提出在 2016 年的預算中為隨身攝影機提供資金，幾個月後，西雅圖市被授予了 60 萬美元的聯邦撥款。然後，西雅圖市開始了一個利益相關者和社區參與程序，以作為 2016 試驗計畫的一部分。2016 年 3 月，Community Police Commission與 SPD 進行的調查結果顯示，86% 的社區成員希望警官在回應服務時配戴隨身攝影機。該調查同時也是 2016 隨身攝影機試驗計畫的一部分。 此外，聯邦監察委任的一項關於監督西雅圖市是否遵守聯邦規定之和解協議的研究顯示，92% 的西雅圖市市民希望看到警官配戴隨身攝影機。

諸如奧克蘭、丹佛、亞特蘭大、華盛頓特區和底特律的大城市，以及像斯波坎的小城市，目前都已為警官配備攝影機。今天的宣布將西雅圖市也加入此一名單當中，同時亦幫助城市向達到警察改革的原則：增加問責和改善與社區間的關係更邁進了一步。