香港流感活躍 2個月奪命186人 極度嚴峻

香港正值夏季流感高峰期，由5月初至本月16日，共造成186人死亡，當地公立醫院急診室與內科住院病床連日爆滿不敷使用。

香港特區行政長官林鄭月娥18日表示，政府會全面配合醫院管理局的新措施，提供足夠資源，希望在最短時間改善情況。

根據衛生福利部疾病管制署於7月10日發布的最新疫情通報，香港流感疫情持續上升，以H3N2型為主，絕大多數病例未曾接種本季流感疫苗。

中通社報導，香港特區政府衛生防護中心的最新數據顯示，香港流感活躍程度在過去兩星期大幅提升至甚高水準；預期流感活躍程度在未來數星期仍會持續高峰狀態。

在九龍伊利沙伯醫院急症室，18日上午非緊急求診病人候診時間最長超過7小時；經急症室醫生診斷後，若病人需要入院，內科病房等候時間平均超過15小時。

由香港醫管局發布的數據顯示，17日有5829人次到公立醫院急症室求診，較16日減少逾460人次，但整體內科住院病床佔用率則上升至114%。14家公立醫院的內科住院病床保持超負荷狀態。

林鄭月娥17日出席行政會議前指出，公立醫院過度擠迫情況不理想，情況不應該再繼續下去。這次夏季流感高峰期不知會延續多久，醫管局17日宣佈推出一系列新措施，以應對公立醫院的擠迫情況。

林鄭月娥解釋，本屆特區政府施政風格重視協作，新措施涉及多個協作層次，包括醫院安排老人科醫護人員到急症室提供早期評估及治療；邀請政府衛生署醫生在工餘時間到醫管局普通科門診提供服務；聯絡私家醫院接收部分病人；醫社合作，社福機構提供協助，加快為已被醫生評估為適合出院的病人，安排安老院舍床位，盡早出院。

綜合媒體報導，香港急症科醫學院副院長蕭粵中認為，近年急診室負責指導駐院醫生的中層醫生流失率高，是一大隱憂。至於醫管局主席梁智仁所說的，月初加入的駐院醫生「新人」能夠補充人力，他認為「新人」在前一個月未必有機會診治複雜個案，能否在夏季流感肆虐期間真正幫到忙還很難說。

蘋果日報報導，前線醫生聯盟昨晚發出聲明，批醫院爆滿根本原因在於政府在醫療政策上的短視及欠缺長遠規畫，不斷大幅削減醫療資源。至於行政長官聲言政府會在資源上全力配合，則是睜眼說瞎話。事實上，政府曾經打算在2016/17年度削減醫管局2億5000萬港元（約3200萬美元）經常性開支。

另據明報報導，醫院急診室及內科擠爆，有醫生組織認為是政府過往對醫院欠長遠規畫所致；公共醫療醫生協會會長麥肇敬認為，急診室加價後一個月就擠爆，反映加價措施失敗。他認為不應將矛頭指向前線人手不足，促請政府及醫管局審視資源分配，包括透過改善基層及私營醫療、社區服務等，減少到急診室求診的人數。

急診室專科醫生鍾浩然說，病人多且看診時間短，醫護人員壓力很大；有醫院以特別津貼吸引請休假醫護上班，他認為長遠來看「只會讓前線更疲累」。