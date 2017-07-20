特朗普宣揚「雇傭美國人」之際 美政府增發1.5萬H-2B簽證

特朗普集團的海湖莊園渡假村(Mar-a-Lago hotel ) 是H2B簽證的受惠者。（Getty Images）

國土安全部18日宣佈，今年將增發1萬5000個臨時、季節性H-2B外勞簽證，該種簽證今年原來的上限是6萬6000個。

特朗普競選總統時曾承諾將重振美國就業，但這位前紐約房地產大亨旗下的酒店和度假村則仰賴季節性工人。週一（18日），特朗普在白宮展示了「美國製造」的產品，並充滿激情地為「美國優先」政策辯護。「我們將為美國企業、或許最重要的是為美國工人提供支援，」特朗普稱。「顯然是時候採取新政策了，關鍵是兩個簡單的原則：我們將購買美國商品；而且我們將雇傭美國工人。」

聯邦政府官員稱，目前美國並沒有足夠多符合條件並且主觀願意的工人，去從事某些種類的臨時非農業工作。

與H-1B簽證最大的不同處在於，H-2B簽證主要簽發給臨時性勞役或服務業的非農外籍工人。國土安全部表示，18日宣佈的H-2B增加名額是一次性措施，主因是部分美國企業可能面臨勞工短缺，而造成財務危機。

實際上，特朗普企業卻是此種簽證的受惠者之一。2013至2015期間，特朗普集團的海湖莊園渡假村(Mar-a-Lago hotel )共聘僱了246名此種H-2B外籍短期勞工。

國土安全部拒絶回答是否特朗普家族今年將再度申請持H-2B簽證的短期外勞。

國土安全部長凱利（John Kelly）在聲明中說，「證明政府對過去所作出的承諾，要支持美國商業的需要，國土安全部對這種暫時勞工簽證，增加一次發給年度簽證的上限。」

特朗普總統在競選時及上任後，都強調反對非法移民，並且認為他們搶走美國勞工的就業機會，事實反映出有若幹職位是本土勞工不願做的辛苦、低薪工作，所以國土安全部今天作出彈性安排。不過，暑假已經過了一大半，政府才宣佈這項措施，恐難紓解全國性的短缺現象。

全美各地度假景點在寒暑假期間，仰賴數以千計的臨時性員工，其中不少是來自東歐和亞洲的年輕人，特朗普總統自家在佛羅裡達州棕櫚灘的海湖俱樂部(Mar-a-Lago)也包括在內。

特朗普7赴海湖莊園 法院要求交出訪客紀錄

根據17日公佈的裁決，美國一法院已要求特朗普總統的幕僚，交出佛羅裡達州海湖俱樂部的賓客名單。

根據法新社統計，特朗普就任總統後，在今年2至5月間共前往他稱為「冬季白宮」的這座南部莊園7次。在這之後，海湖俱樂部即進入夏季關閉期。

當地川流不息的賓客引起有關透明度的疑慮，也因此遭到「華府公民道德責任組織」(CREW)提告。

紐約一法院因而要求白宮特勤局，在9月8日之前交出特朗普的賓客到訪紀錄。

華府公民道德責任組織常務董事布克賓德(Noah Bookbinder)說：「公衆理應知道，何人前來會見總統和總統的幕僚。」此外，這個組織也針對特朗普不再公佈白宮訪客日誌的決定提告，而此案仍在審理中。