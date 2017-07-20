印度將誕生第2位「賤民」總統 與莫迪同屬一黨

當地時間17日，印度新一屆總統選舉開始投票，由印度聯邦議會議員和各邦議會成員組成的選舉團將選出新任印度總統，結果于7月20日公佈，新一任總統7月25日正式接任。

據印度選舉委員會介紹，本次選舉投票的時間為當地時間17日上午10時至下午5時，由4896名選舉人組成的總統選舉團將進行投票，其中包括聯邦議會議員776人及各邦立法機關經選舉產生的議員4120人。

本次印度總統選舉共有95名登記候選人，其中93人因不符合條件被拒絕，最後僅有全國民主聯盟提名的比哈爾邦邦邦長拉姆·納特·考文德和反對黨提名的印度國會下院前女議長梅拉·庫馬爾參加最後的競選。

據印媒分析，考文德將有可能獲得70%的選票。因為在由聯邦議會議員和各邦議會成員組成的選舉團中，執政的印度人民黨所領導的全國民主聯盟佔有大部分席位，所以考文德在此次選舉中佔有巨大優勢。

考文德是印人党資深成員，現年71歲。1994年至2006年，考文德任聯邦議會上院議員。2015年，他就任比哈爾邦邦邦長。考文德與現任總理莫迪同屬印度人民黨，專家分析稱，如果考文德當選新任總統，這將形成印度的總統、總理以及主要大邦首席部長均來自于印人黨的局面，也意味著印人党將更加強勢，莫迪的執政環境會更加寬鬆。

值得注意的是，考文德和庫馬爾均來自「賤民」階層。目前，印度大約有2億多「賤民」。他們是印度最為貧窮的階層，缺乏教育和其他發展機會。1997年，納拉亞南成功當選印度歷史上第一位出身「賤民」階層的總統。此次選舉將誕生第二位出身「賤民」階層的印度總統。

據悉，印度為聯邦制國家，總統為名義上的國家元首和武裝部隊統帥。根據印度憲法，總統選舉每五年舉行一次，由聯邦議會議員和各邦議會成員組成的選舉團選出。總統平時依照以總理為首的部長會議建議行使職權，實際權力有限，真正掌握實權的是總理。但總統在政治危機中扮演關鍵角色，例如當議會選舉陷入僵局時，總統有權指定黨派組建政府。