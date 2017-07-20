2017年7月16日真佛宗創辦人聖尊蓮生活佛盧勝彥蒞臨西雅圖一年一度龍節夏日慶典

此次龍節由西雅圖華埠國際區商業發展局與麥當勞共同舉辦。前往龍節前，蓮生活佛盧勝彥亦佛駕位於Jackson St的真佛文物為其加持，現場貴賓有謝明芳女士及僑務委員會僑務顧問麥顯輝師父所帶領的舞龍舞獅團熱烈歡迎，好不熱鬧！

秉持著蓮生活佛教授『佛法應入於世間以普度眾生』之念，西雅圖雷藏寺參與龍節至今已近20年。今年在攤位中以密宗特有唐卡、精緻佛像及各式特殊法器為主題展現出宗教獨有的特色，除此之外，現場更備有小禮物及轉輪盤抽好禮的互動，希望前來的有緣眾生更添佛恩、廣結善緣。

在參觀龍節各項活動及攤位時，蓮生活佛盧勝彥也受全美電視卓鴻儀先生以及梁文輝師傅的邀請下，接受採訪並於龍節活動舞台上演化金剛棍使得與會大眾，目不轉睛，連連叫好更添此次慶典熱鬧光輝！

一路上的歡笑、熱鬧更是令人忘了夏天的炙熱。當代法王作家蓮生活佛盧勝彥也曾於書中說到：『我的書，不是花，而是草，能利益眾生就是好。書好像不少，但願世人都能曉；也願是一座橋，度眾生，化解一切的苦惱。」無論是著作的心願或是入世一切的展現，蓮生活佛盧勝彥處處展現出度化眾生的心，永不止息。

<西雅圖雷藏寺Ling Shen Ching Tze Templey資訊>

電話: (425) 882-0916

17012 NE 40th CourtRedmond, WA 98052-5491U.S.A.

網址：www.tbsseattle.org

FB: https://www.facebook.com/tbsseattle.org/