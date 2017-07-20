誠品書店創辦人吳清友心臟病發作過世

兩岸知名的誠品書店，傳出67歲董事長吳清友突發心臟病，今（18）日在台北醫學大學附設醫院過世。原訂後天出席誠品首本品牌專書《誠品時光》的新書發表會，因心臟病發作，將永遠缺席在「誠品時光」。

吳清友在1989年3月創辦誠品書店，早期專賣藝術與建築類書籍，在1999年誠品敦南店是台灣首家24小時營業的書店，運用書店與商場的複合式經營模式，帶動文青文化，讓誠品書店成為華人知名的文化象徵。

3度心臟病動手術 最終不敵病魔

1950年10月出生的吳清友，故鄉是台南縣將軍鄉，一直患有先天性心臟擴大症，吳清友曾在1988年赴香港接受第一次心臟手術，手術5個小時，心臟一度停止跳動、1989年又動了一次心臟手術、2006年再赴港接受心臟手術，這3次大手術後吳清友都逐漸康復，17日還去視察中山書街。

吳清友在38歲將人生歸零、創辦誠品，承受虧損長達15年，他原訂20日前往誠品首本品牌專書《誠品時光》的新書發表會，這本書橫跨歷時3年親訪吳清友、吳旻潔父女，深入剖析誠品品牌精神與經營策略，見證文化理想與商業現實之間誠品的創新之路，沒想到因心臟病發作，永遠缺席在「誠品時光」。

吳清友在《誠品時光》新書序文中提到，1988年他深覺自己的渺小、生命的無常，想追尋一處能讓身心安頓、心靈停泊所在，將活了38年的生命歸零，創辦誠品，人生重新啟程。當年他沒多想，心念也很單純，就是一個自覺生命因閱讀而不再失落的個體，想要窮盡己力，為生長的這塊土地播下人文、藝術、創意融入生活的種子，與誠品團隊一路走著，即將接近30年。吳清友說，他因誠品充實了生命，過程中，有浪漫、有現實、有美好、也有苦澀、有天真、但也帶來覺知的驚喜，誠品成為社會集體創作，誠品假使有任何的精采，那完全因為是讀者與城市文化的共同造就。