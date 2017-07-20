「金嗓歌后」葉璦菱「實力唱將」鄭迦恆西城至愛音樂會

（晶晶報導）7月16號，（星期日）六點至八點，在Snoqualmie 賭場，舉行一場夏日火辣熱爆的大型戶外露天音樂會。音樂會當天，天清氣爽，風和日麗。觀眾已急不及待提早在六點前到達賭場。來自台灣的葉璦菱有眾多台灣的粉絲， 她的歌一直陪伴許多台灣人成長。1985年，因拍攝歐香咖啡系列廣告為人所熟悉。來自加州的鄭迦恆三度來西雅圖表演，他在西城有眾多的粉絲。當晩，葉璦菱和鄭迦恆兩位實力唱將使出渾身解數，令觀眾陶醉。觀眾現場點播歌曲，令音樂會高潮迭起。

由Snoqualmie 賭場與雲豹娛樂公司的MiPo Seto 聯合製作。攝影師：Hut Kwan和Gary Kwan , 主理：郭美麟和Mini Kwan。

由製作人MiPo Seto以一身性感的芥黃色晚裝亮相，揭開音樂會的序幕。

當晚特邀華音藝術團的美女們以「鼓舞」開始表演，鼓聲齊響，她們還表演了舞蹈「落花情」，令夏日的賭場更添神采。

加州的鄭迦恆英俊和健碩的身型，迷倒不少女粉絲。聲音沉實和寬廣的唱腔，歡眾稱讚不已，「金嗓歌后」葉璦菱也稱讚他有一副好噪音。他無論唱快歌和慢歌都得心應手，當晚他演繹了：《再回首》、《情人》、《忘不了》、《老情歌》、《安妮》、《愛的初體驗》、《梅蘭梅蘭》、《一見你就笑》和《今生愛的就是你》，等幾首不同類別的歌曲。

葉璦菱聯同華音藝術團以一首《陽光森巴》火辣登場，給西城炎熱的夏季增添動感，而另一首《我心已打烊》這兩首歌是她的代表作品之一。她的歌聲性感和渾厚，圓潤優美，所以有「金嗓歌后」的美譽。當晚她唱出多首膾炙人口的金曲如：《愛你一萬年》、《我不能不愛你》、《海上花》、《天涯芳草》、《舞女》和懷舊串燒歌。她的歌聲震撼整個戶外廣場。

她與鄭迦恆大唱情歌《明天你是否依然愛我》。觀眾現場點歌，兩位實力派歌手輕鬆應對，再次證明他們在預先沒有準備的條件下，仍可以發揮超水準的演出，將好歌奉獻給觀眾。觀眾隨著兩位歌手和唱，首首懷舊金曲仿佛帶回那段逝去的日子。

最後，MiPo Seto 、葉瑗菱，鄭迦恆和劉明珠聯同華音藝術團的美女們和團長吳小明，合唱《給我一個吻》，粉絲們獻上鮮花表示祝賀。瘋狂的粉絲還不減對歌手的熱情，音樂會結束，爭相與偶像零距離合影留念。

演唱會花絮

一個成功的演唱會，需要很多人的配合，台前幕後的工作人員辛勤的付出。

製作人MiPo Seto 表示：戶外露天音樂會有很多沒有預測的因素，特別是天氣的溫差，通常亞洲人不太喜歡戶外露天音樂會，因為他們既不喜歡曬太陽，又怕下雨。她很感恩葉璦菱至愛音樂會，得到台前幕後的工作人員的鼎力幫忙，和多年來不離不棄的觀眾對她的支持，使演唱會可以圓滿完成。特別看到很多台灣觀眾到場支持，原因之一，葉璦菱在台灣很具知名度，希望這些新面孔，繼續支持我們以後的演唱會。鄭迦恆兩度在西雅圖Snoqualmie 賭場表演，他的唱功得到觀眾的認可，臨場經驗與日俱增。在大西雅圖，華語人數約20萬，從老人家到嬰兒，每一千人就是約百分之五的人來看音樂會，所以，我們的演唱會影響力甚有影響力，多謝大家的捧場。