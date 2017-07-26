世界最恐怖公路：每修一米就倒下一人

科雷馬公路是俄羅斯的一條幹線公路，它連接馬加丹和雅庫茨克，全長2032公里。

為什麼說科雷馬公路是世界上最恐怖的公路呢?因為這條路還有一個著名的別稱「屍骨之路」，公路修建於1932年，當時徵用了許多古拉格犯人，在世界上最寒冷的地方修路，條件十分艱苦，工人死亡率極高，據說平均每一米的公路上就會死一個犯人，因此這條路有了「屍骨之路」的稱呼，也被稱為「幽靈之路」。

科雷馬公路沿線有一段經過勒拿河東岸，冬季的時候，車輛只能在冰封的河面上行駛，夏季過河要靠渡輪。

科雷馬公路沿線多建在經年不化的凍土層上，不適合鋪設柏油，因此全線只有很少的一部分是鋪設的瀝青路面，大部分仍舊是碎石路面。

一年之中，科雷馬公路在冬季發揮作用的時間最長，滿載貨物的卡車及其他車輛交通會在此時繁忙起來，但旅程也是危險的，常常會遇到大雪封路，車輛前行困難，甚至有時因路滑翻車事故也頻頻發生。

在這條公路上行駛，不僅要面臨惡劣的氣候，陡峭複雜的地形，還要經得起物資缺乏的挑戰，道阻且長，加之氣候嚴寒，公路沿線的旅館、補給站、和村莊十分少，因此出發之前，要備好各種物資包括水、食物、基礎維修工具等。

科雷馬公路的大部分路段只在冬季可用，到了夏季，凍土逐漸融化，道路變得泥濘不堪，車輛根本無法通行，有時夏季突發的暴雨還會將道路衝掉。行駛在道路上的車經常發生各種壞掉的狀況，車輪爆胎、翻車、陷在雪裡等事故不斷，路上司機們互幫互助是很常見的。