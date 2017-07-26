東學西漸 – 公開考試低分的轉勝策略

美國大學要求的統一考試，對不少學生來說是最頭疼的事。當中有不少同學是對自己的語文水平非常憂心，另外也有同學是覺得自己熟悉本國考試制度，而不熟悉美國考試制度，因此覺得自己可能會吃虧。現在坊間有不少補習學校提供考試培訓，筆者在此不一一詳述考試策略，反而想從學校收生的角度為學生解釋學校如何閱讀公開考試成績，協助學生訂定學校報考策略。

在討論考試之前，我們首先要了解學校如何解讀公開考試成績。學術圈一直有一個傳說，學校名氣愈大，公開考試成績愈不重要，因為最聰明的教授都明白考試不能反映一個人的能力，甚至是公開考試的最大反對者。不少名校都有這一類教授，但學生同時不要忽略另一類教授的意見：考試成績差的學生不代表蠢，但是考試成績好的學生必定聰明。因此，在這個前提下，還是考試成績優秀的學生有優勢。

說到考試，學生一定要了解考試背後實際考什麼。公開考試考英文水平其實很多時候只是其中一個方面。在美國，由ETS機構主辦的各種考試中，最為人熟悉的托福（TOEFL）考試，它的確是一個英文水平考試。但是，其他考試例如GRE和GMAT，表面上考英語運用，實際上考核學生邏輯思考水平。法學院統一考試LSAT在這方面更為明顯。學生如果把所有考試都當成英文水平測試應付的話，溫習的時候容易事倍功半，更有可能因為錯誤理解考試，而無法達到考試學習要求。因此，學生應該多和曾經參與同類考試的學長姐交流，問問他們考試心得，了解他們在增強語文能力之外還有什麼讀書秘訣。其中一個溫習的小心得，就是在操練題目的時候，閱讀標準答案附上的解釋，無論題目答對還是答錯都要細看，漸漸學生便會了解自己的水平和應有的應試策略。

如果考試失手有何補救辦法？有不少學生會選擇重考，因此學生在選擇考試日期的時候，首先要選一個距離申請學校截止日期較遠的日子，以預留足夠時間重考。如果來不及重考，只可以提交自己考試不理想的成績，那麼就要謹記在考試申請中加強其他部分，例如寫出一份更出色的個人論述，或者考慮請更了解自己、在學術圈地位較隆的教授為自己撰寫推薦信，為自己的申請材料增加份量。

考試有時也涉及運氣，在此謹祝各位考生好運。

作者簡介：

Michelle，哥倫比亞大學碩士，普林斯頓大學博士候選人。她在2015到2016年出任華盛頓大學訪問學者，現時在法律界工作，也為學生提供留學諮詢及指導服務。在香港讀本科的時候被告知沒有任何機會考入長春藤大學，成功之後決定以自身經驗告訴莘莘學子大學取錄的秘密。