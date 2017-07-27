大學及非營利研究單位H-1B 恢復「加急服務」

移民局今天（26日）宣布，幾個月前停止、由大學或研究機構贊助申請的H-1B短期工作簽證「加急服務」(Premium processing)，即日起恢復。

移民局上個月26日先宣布恢復外籍醫生的H-1B簽證加急服務。此類豁免限額H-1B簽證必須填寫移民局I非移民工作簽證加速處理服務申請表I-907，可和一般H-1B申請表I-907一併送件，已提出I-129者，可分別繳申請表I-907。

由於H-1B申請案積壓嚴重，數月前移民局宣布停止加快服務。H-1B每年在6萬5000的名額限制外，再加2萬名給予碩士及以上學歷者。自2013年因有17多萬人申請而開始抽籤以來，過去幾年年年申請案件都超過20萬，移民局連續四年以抽籤分配H-1B名額。

移民局表示，不屬於8萬5000名年度限額豁免類別的H-1B申請者，請勿提出I-907。

申請加急服務必須多付1225元，但不保證得到優先處理，主要的差別在於兩周內移民局必須給回音，移民局多半對於優先處理申請人會在第14天送出RFE(需要更多證明，Request For Evidence)回覆。大華府執業律師夏振檯表示，一般而言，只要申請人條件優越，贊助簽證申請的雇主具有學術名望，多付錢「加急服務」並非必要。