通俄門赴參院受查 庫許納曾4度會見俄官員

美國準總統川普的女婿庫許納（Jared Kushner）（美聯社）

特朗普總統女婿、白宮高級顧問庫許納，24日至參議院情報委員會接受關於「通俄」疑雲的調查，他發布聲明稱，去年總統大選至政權交接期間，曾4度與俄國官員會面，但絶無不法情事，未與俄方勾結助岳父當選，「我沒有串通（俄方），也未聽聞競選團隊裏其他人曾與任何外國政府串通。……我沒什麼需要隱藏」。他今將再至衆議院情報委員會，協助釐清俄方是否干預大選。

「沒依賴俄資金」

36歲的庫許納（Jared Kushner）稱，這4次會麵包括去年2度會面俄國駐美大使基斯利亞克、去年6月偕同特朗普長子小唐納（Donald Trump Jr.），與俄國女律師等人會面，以及去年12月會面俄國國營「對外經濟銀行」負責人戈柯夫。庫許納说，他在競選時任外國政府聯絡人，與俄國官員接觸是很正常的，也強調會面時從未討論任何不恰當情事，「我從未依賴俄方資金，來資助我自己在私部門的商業活動」。

針對去年6月，他和小唐納與俄國女律師等人的那場會面，庫許納稱，他當初根本沒有詳閲小唐納邀請與會的電郵，后來才發現要開會，他加入會議10分鐘后，就急傳電郵給自己的助理，要對方致電給他，讓他有藉口離開會議。他暗示，這場會議對他來说根本是浪費時間。

擔任白宮高級顧問的庫許納是第一位面對國會問話的特朗普團隊核心人士，這次問話備受矚目，因為庫許納之前從未公開说明他與俄國官員和相關人士的接觸。他25日還要接受衆院情報委員會問話。

庫許納的忠誠調查報告一再漏報他曾與俄國人士碰面，包括俄國駐美大使基斯裏亞克、一位俄國國營銀行總裁和一位俄國律師，國會議員要問他為何漏報，以及這幾次碰面談了什麼。

庫許納说，他不知道特朗普的兒子小唐納．特朗普安排他們在特朗普大樓與俄國律師見面，是希望這位律師能提供對希拉蕊．柯林頓不利的情資。

他说，他當天遲到，並對會談內容沒興趣，他傳電郵請助理幫他脫身，他说，那次會面是「浪費時間」。他也说，小唐納要他赴會，他事先沒看小唐納傳給他的電郵，這封電郵提到俄國政府將提供對希拉蕊不利的情資，協助特朗普當選。

庫許納承認，在特朗普贏得大選后，他尋求和俄國總統普亭直接搭上線，他認為這是交接團隊與外國政府建立關係的例行工作，這也證明在競選期間特朗普陣營與俄國高層沒有溝通管道。

「通俄門」案接受閉門問話結束后，隨即搭車前往白宮準備發表聲明。庫許納離開參院上車時，CNN記者詢問他是否回答了所有問題，庫許納回答「無所不答」，還表示此次會面「進行順利」。

特朗普團隊涉通俄成員

◎特朗普女婿、白宮高級顧問 庫西納：在選舉前后與俄駐美大使基斯利亞克等接觸、向俄方提議建立秘密通訊管道。昨今兩天赴國會私下作證。

◎特朗普長子 小唐納：大選期間跟俄羅斯女律師韋塞爾尼斯卡亞會面。同意私下接受參院司法委員會提問。

◎特朗普競選經理 曼納福特：與俄國政商關係密切引發爭議，去年8月辭職。同意私下接受參院司法委員會提問。

◎前國家安全顧問 弗林：特朗普就職前，與基斯利亞克通話討論美國對俄制裁，今年2月被迫辭職。

◎國務卿 提勒森：任艾克森美孚執行長時與俄國關係良好，和俄總統普丁交情達20年。

◎司法部長 塞森：去年兩度與基斯利亞克見面，但任命聽證會卻隱匿不報。目前迴避通俄門調查。