載10偷渡客悶死 司機恐判死

貨櫃車司機布萊德雷24日被聯邦檢方提控，可能面臨死刑。控狀指出，他聲稱不知道車內有藏無證移民。(美聯社)

在德州聖安東尼奧，滿載偷渡客、致十人窒息身亡的貨櫃車司機布萊德雷(James Matthew Bradley Jr.)，24日被聯邦檢方提控，可能面臨死刑。但控狀指出，布萊德雷聲稱，他不知道車內藏了這麼多拉美裔無證移民。

檢方指出，有人估計，60歲的布萊德雷駕駛的貨櫃車內擠了90人以上，炙熱高溫加上空氣不流通，逼得這些人必須輪流透過一個小孔呼吸，他們並曾捶打車壁，向卡車司機求助。

籍設佛州的布萊德雷24日在聯邦法院過堂，被控載運移民非法圖利，並致人於死，法官下令27日再次舉行聽審，布萊德雷在法庭則未發一言。

這輛貨櫃車22日深夜停在沃爾瑪外，因1人向店內員工索取飲水食物，引來員工起疑報警後，發現貨櫃內8人已氣絕，另2人送醫後不治，還有近20人獲救，多數嚴重脫水和中暑。

布萊德雷向調查人員供稱，這輛貨櫃車已轉賣他人，他只負責幫老闆把車子由愛阿華州開到德州布朗斯維爾，車內載人，他完全不知情，直到他停車如廁才發現。檢方控狀指出，布萊德雷聲稱，聽到車內傳出捶打聲後，打開車門，一群「拉美人」自車內衝出，將他撞倒在地，他才「驚訝」 發現車內有人。

布萊德雷供稱，他知道貨櫃冷凍系統故障，四個通風孔也可能堵住。他並承認，即使發現有數人死亡後，也沒有報警。

這輛卡車掛了愛阿華州車牌，登記在愛州的派爾貨運公司名下。該公司總裁派爾(Brian Pyle)表示，車子在5月已賣給墨西哥一名男子，而布萊德雷是獨立包工，他本來預定將卡車開到布朗斯維爾，由他人接手。派爾說，直到媒體23日打電話給他，他才知道卡車出了狀況。派爾說：「發生這種慘案我很遺憾，也太令人震驚，我的名字被牽連其中，讓我感到難過。」

一名車上偷渡客供稱，他和其他人乘坐救生筏越過墨西哥邊界後，有人接應帶領他們進入貨櫃車，載送至聖安東尼奧，車內的人既無飲水也沒有食物，沒多久，車內的人即感到呼吸困難，還有的人昏迷倒地。據指出，部分偷渡客來自墨西哥和瓜地馬拉。

移民及海關執法局(ICE)代理局長霍曼說：「即使卡車司機已被羈押，我可以保證，還會有更多人將被起訴。」